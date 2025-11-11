Question time: Intervento dei Vigili del Fuoco al complesso Villaggio Cento Fiori e cronoprogramma interventi comunali

Premesso che in data 4 novembre 2025 è stato eseguito un intervento urgente da parte del Comando dei Vigili del Fuoco nel complesso condominiale noto come “Villaggio Cento Fiori”.

Ricordato che il suddetto complesso formato da sei edifici e da numerosi appartamenti (di cui la maggioranza di proprietà comunale con una proporzione di circa 87 a 27 in favore del pubblico sul privato) presenta problematiche gravissime segnalate dalle e dagli abitanti da anni ( per tramite di questa forza politica almeno dal 30 settembre 2021 per considerare solo gli anni di governo del sindaco Michele Conti).

Premesso che tra l’altro, la nostra coalizione durante un sopralluogo effettuato con la seconda commissione consiliare permanente, alla presenza di assessora, apes, amministratore di condominio suggeriva e invitava alla realizzazione di un cronoprogramma di interventi da effettuare anche in tempi diversi, ormai più di un anno fa, ma da allora niente è successo

Premesso che in seguito al sopralluogo dei Vigili del Fuoco, effettuato perché un abitante si vedeva crollare a pochi centimetri da sé pezzi di soffitto, il Comandante dei Vigili del fuoco incaricato effettuava precise prescrizioni inviate anche al Sindaco per conoscenza immediatamente.

Considerato che sono trascorsi diversi giorni da quel momento e che la prescrizione indica chiaramente alcune preoccupanti ed allarmanti situazioni:

1) “non potendo escludere un peggioramento dello stato attuale delle strutture”

2)”necessaria verifica e il monitoraggio puntuale della struttura dei sei edifici e relative autorimesse” ;

3) “che entro 30 giorni dall’intervento dovrà essere presentata una relazione tecnica con l’eliminazione di ogni pericolo per la privata e pubblica incolumità”;

4) che devono essere eseguiti sia “i necessari puntellamenti provvisionali a sostegno delle travi individuale a maggior rischio” che anche “tutti gli interventi di sistemazione e ripristino che il caso specifico richiede”

5) che l’intervento in urgenza e i successivi divieti hanno creato gravi problemi ai condomini rispetto a dove parcheggiare la macchina, a come è quando svuotare le cantine oltre che, e soprattutto, la reale percezione di pericolo per stabilità dell’edificio e la salubrità dei luoghi;

Si chiede al sindaco e alla giunta

di sapere ad oggi quali determinazioni siano già state assunte in ordine ai predetti interventi e problematiche (si indica a mero titolo di es.: Sopralluoghi su pericolosità di luoghi, risorse stanziate, cronoprogramma interventi, luoghi alternativi per deposito beni inquilini, etc.).

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

