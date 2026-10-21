Question time: lavori e tempi di riapertura dei locali comunali di via Bramante (CEP)

Premesso che:

A seguito della denuncia a mezzo stampa del Circolo Agorà, è emersa la chiusura da parte dell’Ufficio Patrimonio dei locali comunali di via Bramante al Cep per carenze manutentive e distacco delle utenze;

Il doposcuola popolare e gli sportelli sociali svolti in questi locali rappresentano un servizio di altissimo valore sociale, formativo e di integrazione per le famiglie e gli studenti del quartiere.

Interroga il Sindaco e l’assessore competente per sapere:

Con quali tempistiche precise verranno svolti i lavori necessari di manutenzione e messa a norma dei locali comunali di via Bramante affinché gli spazi possano essere restituiti alla fruizione pubblica e sociale del quartiere Cep.

Diritti in Comune (Una città in comune, Rifondazione Comunista)

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