Question time: lavori e tempi di riapertura dei locali comunali di via Bramante (CEP)

Premesso che:
A seguito della denuncia a mezzo stampa del Circolo Agorà, è emersa la chiusura da parte dell’Ufficio Patrimonio dei locali comunali di via Bramante al Cep per carenze manutentive e distacco delle utenze;
Il doposcuola popolare e gli sportelli sociali svolti in questi locali rappresentano un servizio di altissimo valore sociale, formativo e di integrazione per le famiglie e gli studenti del quartiere.
Interroga il Sindaco e l’assessore competente per sapere:
Con quali tempistiche precise verranno svolti i lavori necessari di manutenzione e messa a norma dei locali comunali di via Bramante affinché gli spazi possano essere restituiti alla fruizione pubblica e sociale del quartiere Cep.
Diritti in Comune (Una città in comune, Rifondazione Comunista)