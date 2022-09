Il seguente question time è stato presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Lavori per Cavalcavia Sant’Ermete

Tenuto conto che a seguito di una richiesta di informazioni fatta dal gruppo consiliare “Diritti in comune” in merito alla situazione dei lavori per il Cavalcavia di Sant’Ermete gli uffici in data 6 settembre hanno risposto che:

“In data 08/06/2022 con nota prot. 65426, è stata acquisita la nota del Consorzio Research con la quale, in attuazione dell’art. 34 bis commi 6 e 7, veniva comunicato che il Tribunale di Salerno in data 01/06/2022 aveva concesso il commissariamento monocratico per un anno e sospeso gli effetti dell’interdittiva per la durata del controllo giudiziario. Il TAR di Salerno con ordinanza n. 269 del 13 giugno 2022 ha accolto la domanda cautelare del Consorzio sospendendo il provvedimento di interdizione di cui sopra e rinviando per la decisione nel merito all’udienza del 21 dicembre 2022. Pertanto alla data odierna, per quanto riguarda la richiesta di sospensiva nell’ambito del ricorso avverso il provvedimento di interdizione, nel caso di specie, manca la definitività del provvedimento avendone il Tar sospeso gli effetti e fissata l’udienza di merito a dicembre 2022 e quindi non opera l’art 94 comma 1 del D.lgs. n. 159/2011 che prevede il divieto di stipulare i contratti qualora sussista una causa di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67. Conseguentemente, la procedura di gara e gli eventuali provvedimenti in caso di conferma dell’interdittiva antimafia sono attualmente sospesi in attesa dell’esito del giudizio”.

Tenuto conto che l’assessore Latrofa ha annunciato a fine Agosto a mezzo social che in merito ai lavori del Cavalcavia di Sant’Ermete “si sta rifacendo la gara perché purtroppo la vincitrice è risultata non idonea a svolgere i lavori”.

Tenuto conto che si tratta di un’opera importante e molto attesa dalla cittadinanza.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se si è quindi proceduto alla revoca definitiva dell’assegnazione dei lavori nei confronti del Consorzio Reserach e conseguentemente, come annunciato, alla pubblicazione di una nuova gara.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile