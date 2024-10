Question time: Modifiche statutarie Pisamo

Tenuto conto che su richiesta del Sindaco di Pisa Pisamo ha avviato un percorso per l’ampliamento “del propri scopo sociale nella direzione dello sviluppo e valorizzazione degli eventi culturali e turistici della città di Pisa”, attraverso una serie di consulenze esterne inerenti le modifiche statutarie necessarie e le modalità di assunzione del personale,

Tenuto conto delle potenziali ripercussioni che questa proposta avrebbe sull’organizzazione della macchina comunale, dell’attuale assetto delle direzioni, sul personale, sul contratto di servizio e quindi anche sul canone versato dalla società al Comune, in quanto dovrà essere definito insieme alla modifica statutaria anche un Piano economico Finanziario per la società.

Tenuto conto che nelle prossime settimane il Consiglio comunale dovrà esaminare la proposta di bilancio preventivo per il prossimo anno e il connesso DUP:

Tenuto conto dell’evidente connessione tra la proposta inerente le modifiche riguardanti Pisamo e gli atti che dovrà assumere il Consiglio comunale nelle prossime settimane.

Tenuto conto che da maggio il nostro gruppo consiliare chiede di discutere in Quarta Commissione Consiliare Permanente il suddetto argomento riguardante le possibili modifiche statutarie di Pisamo e il percorso avviato senza che però ad oggi l’argomento sia mai stato calendarizzato, come evidenziato negli scorsi giorni sia in Consiglio comunale, sia in Conferenza dei capigruppo, sia nella Quarta Commissione consiliare permanente.

Tenuto conto che non è ad oggi possibile saper quindi quale sia lo stato dell’iter della proposta e le intenzioni della amministrazione comunale e di Pisamo.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se è intenzione della amministrazione comunale portare in Consiglio comunale una proposta di delibera relativa alla modifica dello statuto di Pisamo e del contratto di servizio con la stessa società prima della discussione ed approvazione del prossimo bilancio preventivo e collegato DUP.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...