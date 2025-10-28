Question time: Numerosi sfratti in città ed emergenza abitativa

Premesso che secondo i dati usciti nelle scorse settimane, pubblicati dal ministero dell’interno, Pisa risulta il secondo capoluogo della Toscana per numero di sfratti (267, seconda solo a Firenze)

Considerate le tempistiche che intercorrono tra la convalida e l’esecuzione e considerato che Pisa risulta al secondo posto per numero di convalide ma non di esecuzioni;

Considerato quindi che molti degli sfratti convalidati nel 2024 saranno probabilmente stati eseguiti nel 2025 e sono in corso di esecuzione;

Considerato anche che proprio in questi giorni sindacati e associazioni denunciano anche pubblicamente l’assenza di misure idonee a garantire il passaggio da casa a casa delle persone sotto sfratto;

Valutato che i mesi di ottobre e novembre vedono una presenza di esecuzioni più elevata dei mesi estivi con numerose richieste di esecuzione con forza pubblica;

Preso atto che in queste settimane anche le albergazioni sono risultate impossibili a causa dell’aumento di turismo legato, ad esempio, alla manifestazione del Lucca Comix che attrae turisti da tutto il mondo che albergano anche nella nostra città

Considerato che, ugualmente, andiamo incontro ad altre festività come quelle natalizie in cui è altamente probabile un aumento dei flussi turistici;

Vista la grave situazione di emergenza che si è registrata con anche alcuni sfratti in questi giorni

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

quanti alloggi si prevede di rendere disponibili per l’emergenza abitativa da qui alla fine dell’anno al fine di far scorrere la graduatoria.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

Mi piace: Mi piace Caricamento...