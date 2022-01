Il seguente question time è stato presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi popolari

Tenuto conto che il Comune di Pisa ad inizio dicembre del 2021 ha deciso di procedere alla revoca del Bando per l’assegnazione degli alloggi popolari nel 2020, a seguito anche del ricorso avanzato al Tar dalle organizzazioni sindacali degli inquilini: Sunia, Sicet ed Unione Inquilini, in quanto non rispettava alcuni criteri normativi sanciti da tempo dalla giurisprudenza.

Tenuto conto che dal 2020 centinaia di cittadine e cittadini attendono questo bando.

Viste le numerose richieste di informazioni da parte della cittadinanza su quando uscirà il nuovo bando.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Entro quando si procederà alla pubblicazione del nuovo bando, a seguito della revoca del bando del 2020.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile