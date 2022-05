Di seguito il question time presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Nuovo Dpcm per realizzazione base militare

Tenuto conto di quanto dichiarato dal sindaco nel corso dell’assemblea pubblica alla Stazione Leopolda in base a cui il Comune ha ricevuto dal Ministero la bozza del nuovo Dpcm relativo alla nuova base militare e ha dato parere positivo al suddetto testo.

Tenuto conto della rilevanza cittadina e nazionale assunta da questa vicenda.

Tenuto conto della forte richiesta di trasparenza ed informazioni da parte della cittadinanza

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se all’interno del nuovo Dpcm si prevede anche la possibilità di utilizzare il borgo di Coltano e in particolare gli immobili di proprietà pubblica come sede per parte del progetto della nuova infrastruttura militare.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile