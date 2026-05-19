Question Time – Partecipazione del Comune di Pisa all’Avviso pubblico ministeriale per la selezione e l’assunzione a tempo indeterminato di Assistenti Sociali per il raggiungimento dei LEPS

Tenuto conto che l’articolo 1, comma 797 e seguenti della Legge n. 178/2020 ha introdotto il Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali (LEPS) in merito al servizio sociale professionale, definendo come parametro ottimale la presenza di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti, e fissando un ulteriore obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 4.000 abitanti;

Tenuto conto che ai fini del raggiungimento del Leps lo Stato, a partire dalla soglia di un assistente sociale ogni 6500 abitanti garantisce il rimborso di 40.000 euro per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato;

Tenuto conto della Delibera n. 2 del 11/11/2025 della Conferenza zonale dei sindaci avente ad oggetto “Riassorbimento del personale assunto direttamente dal consorzio Società della salute zona pisana a seguito della deliberazione n. 17 del 1/08/2025 “ che dispone il ricollocamento di 12 assistenti sociali presso il Comune di Pisa a cui vanno aggiunte 2 assistenti sociali già dipendenti;

Tenuto conto che l’organico attuale, ulteriormente gravato da assenze per congedi di legge è un numero che – in rapporto alla popolazione residente – è distante dal raggiungimento del target minimo fissato per legge del LEPS ma superiore al parametro 1/6500;

Tenuto conto che Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il giorno 8 maggio 26 ha pubblicato un Avviso finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei Comuni e degli Ambiti Territoriali Sociali per l’attivazione di una procedura concorsuale nazionale volta all’assunzione di assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato per sostenere gli enti locali nel progressivo rafforzamento del sistema integrato dei servizi sociali, delegando al Ministero la progettazione e lo svolgimento dell’intera procedura concorsuale , sollevando così i Comuni dai costi e dagli oneri organizzativi delle prove selettive;

si chiede al Sindaco e alla Giunta Comunale:

Se sia intenzione di questa Amministrazione aderire all’Avviso pubblico promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presentando la relativa manifestazione di interesse per l’assunzione di assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato in numero sufficiente a raggiungere il leps 1/5000 abitanti.

Giulia Contini – Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

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