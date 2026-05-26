Question time: Pef del Parco della Cittadella e modello di gestione

Tenuto conto che negli scorsi giorni a seguito anche del sopralluogo della Prima Commissione Consiliare Permanente è stato confermato che sono ormai in via di conclusione i lavori per il recupero e la riqualificazione del Parco della Cittadella attraverso i finanziamenti del PNRR.

Tenuto conto che l’amministrazione comunale con determina del 8 settembre 2025 ha affidato “ alla CLES s.r.l. con sede in Roma, Via Costanza Baudana Vaccolini 14 p.i. 01357461001 c.f. 05110620589 il “servizio di redazione del piano economico finanziario dell’area del parco urbano e archeologico della Cittadella – Piazza Terzanaia e Arsenali Repubblicani e validazione del piano economico e finanziario per la gestione delle mura cittadine alla ditta CLES s.r.l. con sede in Roma, Via Costanza Baudana Vaccolini 14 p.i. 01357461001 per un importo pari ad € 15.000,00 oltre iva 22% per € 3.300,00 per un importo complessivo pari ad € 18.300,00”.

Tenuto conto che nonostante alcune richieste di aggiornamento, alcune formulate anche negli scorsi giorni, ad oggi non si sa se è stato redatto questo studio e quali siano i suoi contenuti.

Visto che i lavori sono quasi conclusi ed è sempre più urgente capire quale sarà il modello gestionale da parte del Comune di Pisa di questo importantissimo spazio.

Tenuto conto della necessità di avere adeguate informazioni al fine di poter informare anche la cittadinanza ed elaborare proposte nel merito sulla apertura, speriamo imminente, dello spazio.

Tenuto conto che al contempo in base ad altri atti approvato dal Consiglio comunale è intenzione di questa amministrazione trasferire sia il parco della Cittadella sia gli arsenali repubblicani, oggetto del PEF commissionato dal Comune, alla Patrimonio Pisa.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se è stato consegnato all’amministrazione comunale dalla ditta Cles il piano economico finanziario dell’area del parco urbano e archeologico della Cittadella – Piazza Terzanaia e Arsenali Repubblicani.

Giulia Contini – Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

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