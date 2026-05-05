Di seguito il Question time per il Sindaco e la Giunta comunale di Pisa presentato da Giulia Contini, consigliera del gruppo consiliare Diritti in Comune (Una città in comune e Rifondazione comunista di Pisa)
Question time: Percorso e tempistica per le nuove gare delle concessioni balneari
Tenuto conto che è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di alcuni giorni fa il decreto n. 32/2026 “Commissari”, che prevede l’emanazione di un bando tipo per l’assegnazione di porzioni di demanio per uso turistico ricreativo. In particolare l’art. 9 del decreto prescrive che “al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento delle concessioni demaniali di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottopone alla Conferenza unificata, per l’acquisizione del parere ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno schema di bando-tipo per l’avvio delle procedure di affidamento di cui al medesimo articolo 4, comma 4, della legge n. 118 del 2022”. Fonte: MondoBalneare.com
Tenuto conto che il 17 aprile presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si è svolto l’incontro tra gli enti territoriali della Conferenza Unificata sul bando-tipo nazionale per l’assegnazione delle concessioni balneari per finalità turistico-ricreative, previsto dal decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32.
Tenuto conto che già altri Comuni da tempo stanno lavorando agli atti propedeutici per indire le gare, che comunque dovranno essere indette entro e non oltre il 30 settembre 2027.
Tenuto conto delle novità emerse negli ultimi giorni alla luce della Conferenza Unificata dello scorso 17 aprile
Si chiede al sindaco e alla giunta
con quale percorso e connessa tempistica si intende procedere alla pubblicazione dei bandi di gara.
Diritti in Comune (Una città in comune e Rifondazione comunista di Pisa)