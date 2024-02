Di seguito il Question time per il Sindaco e la Giunta del comune di Pisa presentato da CIccio Auletta, consigliere comunale di Diritti in comune (Una città in comune – Unione Popolare)

Question time: Realizzazione parcheggio nel giardino delle scuole “Filzi”

Tenuto conto di quanto previsto nella delibera approvata dalla Giunta Comunale n.304 del 16 dicembre 2023.

Tenuto conto che nel progetto approvato tra le altre cose si prevede di trasformare oltre un terzo del giardino delle scuole Filzi in parcheggio.

Tenuto conto della rilevanza di questo spazio verde che è l’unica area per i bambini e le bambine per giocare all’aperto e fare educazione motoria in quanto la scuola non è dotata di una palestra.

Tenuto conto che la realizzazione di un parcheggio in quell’area vanificherà la positiva rimozione dei parcheggi da Via Da Vinci mantenendo, se non peggiorando, il livello di inquinamento e traffico.

Tenuto conto che l’infelice collocazione potrebbe addirittura aumenterare il pericolo per i bambini e le bambine generato dal caos che inevitabilmente si produrrebbe all’accesso del nuovo parcheggio previsto sull’incrocio tra via Fedi e via Da Vinci e che prevede l’attraversamento del marciapiede pedonale lungo il muro della scuola da cui i bambini passano ogni mattina recandosi dell’ingresso

Tenuto conto delle inevitabili proteste di numerosi genitori che questa ipotesi ha suscitato

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se è intenzione della amministrazione comunale procedere allo stralcio della previsione dal progetto approvato e di non realizzare il parcheggio all’interno del giardino della scuola.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare