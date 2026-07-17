Question time: Riattivazione Pedibus anno scolastico 2026-2027 alla luce della richiesta di numerosi cittadine e cittadini

Letto l’appello dei cittadini pubblicato a mezzo stampa riguardante la richiesta di riattivazione del servizio Pedibus per il comprensorio scolastico di Nord Ovest (quartieri di Porta a Lucca, Gagno, Porta Nuova…)
Tenuto conto dell’importanza degli elementi a supporto di tale richiesta contenuti nell’appello come: ridurre il traffico veicolare davanti alle scuole; aumentare la sicurezza degli spostamenti casa–scuola; incentivare la mobilità pedonale dei bambini; diminuire l’inquinamento; promuovere autonomia e corretti stili di vita.
Alla luce di quanto previsto anche nel PUMS di Pisa, che prevede in una scheda specifica l’attivazione dello strumento del Pedibus in tutte le scuole primarie di pisa e in prospettiva anche ad altre scuole, e l’attivazione di una specifica App (Walktogether) per la sua implementazione;
Considerando anche l’opportunità di intercettare risorse economiche specifiche per il raggiungimento di cui sopra (si pensi anche ai fondi ministeriali per la riduzione dell’inquinamento in città)
Si chiede al Sindaco
quali strumenti si intendano attivare per garantire la riattivazione del servizio Pedibus, per l’anno scolastico 2026-2027, nei quartieri citati e in tutti gli altri comprensori che ne sono al momento sprovvisti.
Diritti in Comune: Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa