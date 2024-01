Question time: Richiesta chiarimenti alla luce della lettera dei legali del Dottor Paolo Migliorini sulla revoca della nomina da Comandante della Polizia Municipale

Tenuto conto che nella giornata di martedì 16 gennaio è stata inviata via mail a tutti i membri della Prima Commissione di Controllo e Garanzia una lettera da parte dei legali del dottor Paolo Migliorini inerenti i fatti riguardanti la decisione del Sindaco di revocare la nomina che gli aveva conferito lo scorso 6 dicembre, in quanto il giorno dopo la Commissione avrebbe dovuto ascoltare in audizione proprio il Sindaco e il Dirigente competente sulla vicenda.

Tenuto conto che la suddetta lettera è stata pubblicata dalla stampa il giorno seguente, rendendone pubblico il contenuto.

Tenuto conto che nella suddetta lettera si afferma che il Sindaco era “a conoscenza delle pendenze dei 2 procedimenti in questione nella fase delle indagini”. E in particolare dalla lettera si apprende che: “Quanto al primo, ne era conoscenza per diretta comunicazione da parte del Dottor Migliorini ( allorchè quest’ultimo – al momento del trasferimento da San Giuliano a Pisa – glielo comunicò e gli esibì i numerosi articoli di giornale pubblicati in proposito) nonché per aver ricevuto, all’atto del trasferimento, così come confermato dal Dirigente del personale, il fascicolo personale del dipendente che già conteneva gli atti di un procedimento disciplinare avviato e concluso dall’amministrazione di Cascina proprio in merito ai fatti inerenti il procedimento penale in discorso. Ma anche il secondo procedimento penale, era perfettamente conosciuto dal Sindaco che aveva ricevuto personalmente, nel suo ufficio, lo scorso 30 ottobre il Dottor Migliorini unitamente a ben dieci appartenenti al Comando della Polizia Municipale che lo avevano informato dell’avvenuta notifica di avvisi di garanzia emessi a seguito di indagini svolte dalla Squadra Mobile della Questura di Pisa. Il sindaco, addirittura, durante quell’incontro aveva redatto una bozza di lettera indirizzata al Questore”.

Tenuto conto che il Sindaco non ha partecipato alla seduta della Prima Commissione di Controllo e Garanzia per cui non è stato possibile per i commissari chiarire alcuni aspetti della vicenda anche alla luce della lettera ricevuta dai commissari.

Tenuto conto della rilevanza politica ed amministrativa della vicenda, oltre che della sua stringente e cogente attualità.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

Se conferma o meno questi fatti contenuti nella lettera inviata dagli avvocati del Dottor Migliorini e riportati in premessa.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

