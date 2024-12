Question time: Richiesta di annullamento in autotutela della delibera n.28 del 28.10.2024 assunta dalla assemblea dei soci della SdS

Tenuto conto della delibera approvata dalla assemblea dei soci del Consorzio Società della Salute n.28 del 28 10.2024.

Ricordato che con la suddetta delibera si prevede a un aumento straordinario per il 2024 della quota capitaria, ossia la somma pro capite per abitante che ciascun comune socio è tenuto a versare al Consorzio. L’aumento è di 3 euro per ogni cittadino residente in ciascun comune.

Ricordato che il Comune di Pisa ha votato contro questa delibera.

Tenuto conto della richiesta di annullamento in autotutela della suddetta deliberazione dell’assemblea dei soci da parte del Comune di Pisa inviata lo scorso 29 novembre all Società della Salute, ai Comuni Consorziati, all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest e al Collegio dei Revisori dei Conti.

Si chiede al sindaco e alla giunta

quale sia stato rispettivamente il riscontro avuto dalla Sds, dalla Azienda Usl Toscana Nord Ovest, e dai Comuni del consorzio alla richiesta della amministrazione comunale di annullamento in autotutela della delibera n.28 del 28.10.2024

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

