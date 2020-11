Di seguito il question time presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Ricorso al consiglio di Stato da parte del Comune di Pisa in merito a decisione del Tar su luogo di culto della comunità islamica a Porta a Lucca

Tenuto conto che il Comune di Pisa ha deciso di ricorrere al consiglio di Stato contro la decisione del TAR di annullare tutti gli atti, approvati dal consiglio comunale, della variante urbanistica relativi all’area dove doveva sorgere un luogo di culto della comunità islamica a Porta a Lucca;

Tenuto conto della rilevanza della vicenda per tutta la città e quanto uscito negli scorsi giorni sulla stampa in merito al rilascio del permesso a costruire per la realizzazione di questo luogo di culto;

Si chiede al sindaco alla giunta

se e come il Consiglio di Stato si è espresso sul ricorso presentato.

Francesco Auletta