Question time: Ricorso al Tar contro nuova pista Peretola e applicazione della mozione approvata dal Consiglio comunale

Tenuto conto della mozione approvata alla unanimità dal Consiglio comunale nella seduta del 27 novembre 2025: “No alla nuova pista di Peretola. Potenziare la linea ferroviaria Pisa – Firenze”.

Tenuto conto che nel dispositivo, tra le varie indicazioni, si impegnavano il Sindaco e la Giunta “a valutare tramite gli uffici competenti i presupposti di diritto oltre che di fatto per unirsi agli altri Comuni che intendono fare ricorso al TAR contro il progetto della nuova pista, raccordandosi con i rispettivi Sindaci e attivando gli uffici del Comune di Pisa perché si raccordino con gli uffici degli altri Comuni”.

Tenuto conto che negli scorsi giorni i Comuni di Sesto Fiorentino, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano e Poggio a Caiano e la Provincia di Prato hanno provveduto alla notifica dei ricorsi contro il decreto di Valutazione di impatto ambientale del nuovo aeroporto di Firenze.

Ricordato che anche l’Università di Firenze ha presentato un proprio ricorso al TAR contro il potenziamento dello scalo e un altro ricorso è stato presentato da associazioni, comitati e movimenti.

Tenuto conto dei pesantissimi attacchi del Presidente della Regione Giani contro i Comuni, l’Università di Firenze e anche le associazioni che hanno presentato i 3 distinti ricorsi.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

Se abbiano dato seguito a quanto deciso dal Consiglio comunale verificando l’esistenza o meno dei presupposti perché anche il Comune di Pisa facesse ricorso, dando cosi seguito alle azioni conseguenti.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

