Di seguito il question time presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Rilascio autorizzazione a società Helbiz

Tenuto conto della risposta fornita dall’assessore Dringoli al question time presentato dal gruppo consiliare Diritti in comune in merito alla gestione da parte della società Helbiz del servizio per l’affitto dei monopattini in città.

Tenuto conto che in violazione dell’articolo 10 del bando fatto da Pisamo per la gestione di questo servizio , Helbiz ha iniziato ad operare in città pur non avendo presentato la Scia obbligatoria per poter iniziare a gestire il servizio stesso.

Tenuto conto che l’amministratore unico di Pisamo Bottone ha spiegato anche a mezzo stampa che alcune verifiche e soprattutto il rilascio della autorizzazione a Helbiz non spettavano a Pisamo per cui saremmo davanti ad una mancanza di controlli da parte del Comune che avrebbe autorizzato lui Helbiz ad avviare la gestione del servizio.

Tenuto conto dei possibili profili legali che le dichiarazioni dell’avvocato Bottone comportano rispetto alle eventuali responsabilità di questa amministrazione.

Tenuto conto che però è Pisamo la stazione appaltante del servizio con tutti gli obblighi che questo comporta in capo alla azione della stessa società.

Tenuto conto che è urgente fare chiarezza su questa procedura amministrativa sulla quale vengono invece date versioni profondamente contrastanti

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se è stato quindi il Comune, come sostenuto da Pisamo, a rilasciare l’autorizzazione a Helbiz pur in essenza della documentazione obbligatoria prevista dal bando per la gestione del servizio.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile