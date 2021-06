Di seguito il question time presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Rimozione isola ecologica in via Redi

Tenuto conto che secondo quanto scritto dalla Dirigente Ricci nella relazione del 25 maggio 2021 allegata alla risposta alla interrogazione presentata dal gruppo consiliare Diritti in comune in merito alla realizzazione dell’isola ecologica in via Redi: “non risulta essere stata presentato o rilasciato alcun titolo abilitativo (CILA, SCIA, o Permesso a costruire ai fini della realizzazione dell’isola ecologica in oggetto”.

Tenuto conto che la stessa dirigente Ricci specifica che l’autorizzazione di occupazione permanente di suolo pubblico da parte di Sepi non costituisce titolo abilitativo ai fini della relativa autorizzazione.

Rilevato che la suddetta autorizzazione oltretutto è stata rilasciata da Sepi in data successiva (26.04.2021) alla realizzazione del manufatto (3.04.2021).

Preso atto che nella aggiunta alla suddetta relazione redatta dalla stessa Dirigente Ricci in data 27.05.2021 ed allegata anche questa alla succitata interrogazione a risposta scritta si evidenzia che nel permesso a costruire relativo alla realizzazione del nuovo edificio si rileva la previsione di un’isola ecologica sull’area privata di pertinenza dell’anzidetto nuovo edificio.

Rilevato che quindi non esiste alcun titolo abilitativo per realizzare la suddetta isola ecologica su area pubblica.

Tenuto conto che numerose sono state le proteste dei cittadini per i disagi arrecati dalla collocazione in quella sede della suddetta isola ecologica.

Evidenziato che la suddetta situazione può esporre il Comune a contenziosi.

Ritenuto quindi urgente capire se si configura o meno un abuso nella realizzazione della suddetta struttura

Si chiede al Sindaco e la Giunta

Se si intende procedere alla rimozione della suddetta isola ecologica in via Redi, essendo stata realizzata su un’area pubblica senza alcun titolo abilitativo.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile