Question time: Rinuncia ai finanziamenti per i progetti relativi a Housing Forst e Stazioni di Posta-Centro servizi

Tenuto conto dell’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci della Società della Salute della Deliberazione n. 13 del 16/05/2025 ad oggetto:” PNRR M5 C2 SdS Pisana. Recesso dalle convenzioni e rinuncia ai finanziamenti per i Progetti 1.3.1 e 1.3.2. relativi a Housing First e Stazioni di Posta- Centro servizi”.

Tenuto conto che l’importo complessivo delle risorse a disposizione per la realizzazione di progetti ammonta a più di 1.800.000 euro.

Tenuto conto dell’allegato A della Deliberazione citata, che a proposito del progetto Housing first riporta testualmente che “ Il Comune di Pisa aveva inizialmente indicato 2 appartamenti di sua proprietà da dedicare al Progetto: uno sito in via San Bernardo, 3 (primo piano) e uno sito in via Calatafimi, 42 (loc. Riglione). Successivamente, aveva indicato in sostituzione dei suddetti due immobili, altri due diversi appartamenti, siti in un medesimo stabile in via Emilia. Più recentemente, il Comune di Pisa ha indicato alla SdS Pisana, in alternativa a quanto fino ad oggi proposto, un’eventuale disponibilità di Caritas-Pisa a supportare il Progetto con propri immobili. Di fatto al momento, non vi è stata da parte del Comune di Pisa ancora alcuna comunicazione formale definitiva su quali siano i due appartamenti da destinare a questo Progetto, nel rispetto delle tempistiche e regole PNRR, che includono anche 6 mesi di gestione e l’obbligatorio raggiungimento del target”.

Tenuto conto inoltre che sempre nel medesimo documento a proposito del Progetto Stazioni di Posta si attesta che “Il Comune di Pisa ha formalizzato con comunicazione del 29/03/2024, l’assegnazione al progetto dell’immobile sito in via Cesare Battisti, 71 a Pisa (catasto fabbricati Comune di Pisa, foglio 38, particella 58). Sottoscritto in data 20/06/2024, l’accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 fra la Società della Salute Pisana e il Comune di Pisa e che successivamente “è emersa da parte del Comune di Pisa la necessità di modificare il numero di particella, che identificherebbe l’immobile del Progetto, con altro numero, che andrebbe così ad identificare un immobile di dimensioni di poco più di 30 metri quadrati, non idoneo a questo tipo di Progetto. Ad oggi, non abbiamo ancora ricevuto una risposta da parte del Comune, rispetto alla questione suddetta (nostra PEC del 29 novembre 2024)”.

Tenuto conto che i Progetti menzionati sono un asse strategico del PNRR, che il Fermo Posta è un Livello Essenziale delle Prestazioni Sociali, che questi progetti avrebbero garantito i servizi minimi per la dignità delle persone e l’uscita dalla marginalità.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

quali siano le ragioni del mancato rispetto degli accordi iniziali, gli impegni concreti del Comune di Pisa per scongiurare la restituzione di risorse così importanti.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

