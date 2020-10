Il seguente question time è stato presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Rinvio scadenza termine per la presentazione delle osservazioni al Piano strutturale

Tenuto conto della lettera inviata negli scorsi giorni dai capigruppo delle forze minoranze al sindaco di Pisa , al sindaco di Cascina e alla Regione Toscana in cui, alla luce della situazione di emergenza e al fatto che si sono svolte durante il periodo per la stesura delle osservazioni le elezioni comunali a Cascina, si chiedeva il rinvio per un tempo congruo del termine per la presentazione delle osservazioni al piano strutturale intercomunale Pisa- Cascina al fine di garantire la possibilità di una reale partecipazione dei cittadini ad uno strumento che disegnerà il futuro del nostro territorio nei prossimi anni.

Tenuto conto che anche diverse associazioni hanno chiesto il rinvio del termine per la presentazione delle osservazioni.

Tenuto conto della risposta data dalla Regione Toscana in questi giorni alla suddetta lettera in cui si afferma che si “ritiene che il comune possa motivatamente deliberare il “posticipo” del termine per la presentazione delle osservazioni allo strumento adottato, dandone comunicazione mediante pubblicazione del relativo avviso sul BURT, fatto salvo il raccordo con i termini di eventuali procedimenti connessi (quali ad esempio il procedimento di VAS)”.

Tenuto quindi conto che il comune può assumere questa decisione nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Vista la scadenza prevista per il 26 ottobre e l’urgenza di avere una risposta al riguardo.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se l’amministrazione procederà quindi a posticipare per un congruo tempo il termine per la presentazione delle osservazioni, o in caso contrario per quale ragione non si accoglierà questa richiesta

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile