Il seguente question time è stato presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Ritardi assegnazione dei 39 alloggi nel quartiere di Sant’Ermete: riserve da parte della ditta

Tenuto conto di quanto emerso nelle scorse settimane nel corso della audizione dell’amministratore unico di Apes in Seconda Commissione di Controllo e Garanzia in merito alla tempistica e alle criticità per l’assegnazione dei 39 alloggi del nuovo fabbricato realizzato nel quartiere di Sant’Ermete.

Tenuto conto della risposta fornita da Apes alla richieste di chiarimento da parte della Seconda Commissione di Controllo e Garanzia in cui si afferma: “Nell’ambito della sottoscrizione dell’ultimo SAL l’impresa ha iscritto riserve confermate nel conto finale che ad oggi sono al vaglio degli uffici”.

Tenuto conto che nonostante gli annunci fatti ad oggi ancora non è stato possibile per gli assegnatari trasferirsi nei nuovi alloggi.

Tenuto conto che ad oggi non è ancora chiaro se tutti i collaudi da parte della impresa realizzatrice sono stati realizzati.

Vista l’importanza della questione e l’attesa da parte dei cittadini di entrare nei nuovi alloggi.

Si chiede al sindaco e alla giunta

A quanto ammontano le riserve nel conto finale avanzate dalla ditta per la realizzazione dell’edificio da 39 alloggi nel quartiere di Sant’Ermete.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile