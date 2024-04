Question time: Ritardi avvio dei lavori del cavalcavia di Sant’Ermete

Tenuto conto della risposta data dall’assessore Latrofa al question presentato dal gruppo consiliare Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare dal titolo: “AVVIO LAVORI PER IL CAVALCAVIA DI SANT’ERMETE” lo scorso 13 novembre.

Evidenziato che in quella occasione l’assessore leggeva una nota del Dirigente in cui si affermava che: “l’inizio dei lavori per il cavalcavia di San’Ermete è previsto nel primo trimestre del 2024”.

Tenuto conto che il primo trimestre del 2024 si è concluso e i lavori ad oggi non sono iniziati.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quando inizieranno i lavori per il cavalcavia di Sant’Ermete

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

