Di seguito il question time presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Ritiro nomina all’onorevole Ziello

Tenuto conto della risposta data dalla Prefettura di Pisa in data 6 ottobre al quesito inviato dal sottoscritto in merito alla nomina da parte del sindaco nello scorso mese di luglio dell’onorevole Ziello come consigliere speciale a suo supporto in materia di sicurezza;

Tenuto conto che dalla risposta emerge con chiarezza che la nomina è incompatibile con l’attuale disciplina degli enti locali;

Tenuto conto che la stessa risposta è stata inviata anche al Sindaco per conoscenza;

Tenuto conto che il Comune di Pisa si trova in una evidente situazione da censurare;

Vista l’urgenza di “sanare” una simile situazione;

Si chiede al sindaco e alla giunta

se alla luce di questo parere della Prefettura si intende procedere alla revoca della nomina, o in caso contrario su quali basi giuridiche si intende andare avanti.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile