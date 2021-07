Il seguente question time è stato presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Ritiro ordinanza mobilità per area Piazza dei Miracoli

Tenuto conto che dal 15 di giugno è entrata in vigore una ordinanza per cui è vietato il passaggio delle bici, se non condotte a mano, nell’area di Piazza dei Miracoli dalle 10 alle 19 fino al mese di settembre. L’ordinanza riguarda anche monopattini, overboard, segway e monowheel.

Tenuto conto che per quanto concerne Piazza dei Miracoli non sono ad ora stati forniti dati su episodi che dimostrino la pericolosità dell’attraversamento dell’area in bici, che deve comunque già avvenire nel rispetto delle normative vigenti sul transito nei centri storici.

Tenuto conto delle forti proteste di associazioni, cittadine e cittadini rispetto a questa decisione che espone i ciclisti e le cicliste a passaggi in strade decisamente meno sicure quali via Contessa Matilde e via Bonanno.

Tenuto conto dei disagi che la suddetta ordinanza ha arrecato alla cittadinanza.

Tenuto conto che proprio in questi giorni il segretario cittadino della Lega ha annunciato che l’amministrazione ha intenzione di ritirare l’ordinanza.

Vista la stretta attualità che questa decisione ha assunto in termini di mobilità per il centro storico.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se è intenzione della amministrazione procedere al ritiro della suddetta ordinanza.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile