Question time: Ruolo del Comune di Pisa e partecipazione ai tavoli tecnici di progettazione relativi alla nuova sede del GIS e del 1° Reggimento Carabinieri “Tuscania” presso l’area CISAM

Premesso che

dagli atti del Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori risulta che il progetto per la nuova sede del Gruppo Intervento Speciale (GIS) e del 1° Reggimento Carabinieri paracadutisti “Tuscania” è già inserito nella programmazione infrastrutturale della Difesa ed è oggetto di accordi quadro per la progettazione, per un importo massimo di 44.974.076,46 euro, relativi al solo lotto di progettazione;

dalla documentazione trasmessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario Straordinario emerge che l’intervento complessivo prevede una spesa stimata di circa 520 milioni di euro, da finanziare su base pluriennale, ed è gestito attraverso strumenti straordinari quali contabilità speciale e procedure commissariali, che riducono i normali spazi di controllo democratico locale;

il percorso decisionale che ha condotto all’individuazione dell’area del CISAM come sede definitiva dell’intervento si è concluso nell’ambito di un tavolo interistituzionale chiuso in data 18 ottobre 2023, con il consenso delle amministrazioni presenti, incluso il Comune di Pisa;

una parte rilevante della documentazione progettuale risulta non ostensibile per motivi di sicurezza nazionale, limitando fortemente l’accesso alle informazioni da parte del Consiglio comunale e della cittadinanza;

in data 25 luglio 2023 è stato siglato un Accordo Tecnico Operativo tra Ministero Difesa, MIT, Commissario Straordinario e Arma dei Carabinieri al fine di definire i tempi e le modalità tecniche operative per il finanziamento, la progettazione, l’affidamento, l’esecuzione ed il collaudo degli interventi necessari alla realizzazione del I Lotto funzionale della Nuova Sede dei Reparti di Eccellenza dell’Arma dei Carabinieri (PI) – D51B21004330001;

l’Accordo Tecnico Operativo, all’art. 5, comma 8, prevede la possibilità di coinvolgere ulteriori enti territoriali nei tavoli tecnici, qualora ritenuto necessario ai fini della progettazione e dell’attuazione dell’intervento;

la realizzazione di opere pubbliche di qualsiasi natura richiede l’applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 36/2023), e che l’Ente Locale (spesso tramite il RUP di propria nomina o co-competenza, come previsto dall’Art. 15 del D.Lgs. 36/2023) è chiamato a svolgere compiti operativi e autorizzativi fondamentali sul ciclo di vita dell’opera (dalla progettazione all’esecuzione), rendendo la presenza del Sindaco funzionale all’analisi di eventuali ostacoli amministrativi o procedurali.

Considerato che

si tratta di un’opera di enorme impatto territoriale, urbanistico, ambientale e simbolico, che consolida ulteriormente la vocazione militare del territorio pisano;

negli ultimi 3 anni, a partire dalla scoperta del DPCM a firma Draghi-Guerini, nella città di Pisa e in tutto il territorio nazionale si è sviluppata una mobilitazione popolare che ha coinvolto migliaia di persone unite contro l’ipotesi del progetto in oggetto il Comune di Pisa, pur non essendo stazione appaltante, ha già avuto un ruolo politico nel processo decisionale e non può quindi essere considerato un soggetto estraneo o neutrale.

Tenuto conto che il nostro gruppo consiliare è venuto a conoscenza in questi giorni dei suddetti documenti e di quanto in essi contenuti rispetto al possibile ruolo del comune al tavolo tecnico di progettazione e vista la rilevanza nazionale e locale del progetto.

Si chiede al Sindaco e alla giunta

se, alla luce di quanto previsto dall’art. 5, comma 8 dell’Accordo Tecnico Operativo, il Comune di Pisa intenda formalmente proporsi per partecipare al tavolo tecnico di progettazione dell’intervento esercitando così una facoltà espressamente prevista dagli accordi istituzionali, partecipando ad uno spazio di partecipazione e di responsabilità del Comune di Pisa.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

