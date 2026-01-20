Di seguito il question-time presentato al Sindaco e alla Giunta del comune di Pisa dalla coalizione Diritti in comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista)
Question time: Scadenza presentazione agli inquilini progetto interventi urgenti per Villaggio Cento Fiori
Premesso che
- Gli abitanti del Villaggio Cento Fiori si trovano a sopportare in questo momento una situazione di massima difficoltà;
- Che più volte gli abitanti hanno rappresentato le problematiche complesse del villaggio all’amministrazione;
- Che gli stessi attendono ad oggi risposte concrete che come meglio si dirà nei punti successivi sono state promesse entro la metà di gennaio ma non sono state fornite;
- Che la problematica è tutt’altro che sopravvenuta e imprevista dato che da anni sollecitano un intervento del Comune più volte chiamato a registrare la situazione di grave ammaloramento degli edifici anche mediante la 2ccp;
- Che già In data 28 febbraio 2024 la società APES SCPA, ente gestore, trasmetteva apposita relazione sullo stato dei luoghi affermando espressamente che
“Un altro importante problema di manutenzione straordinaria riguarda le coperture di tutti i fabbricati. Preme evidenziare, accertate le numerose infiltrazioni, che si rende necessario intervenire in via straordinaria sulle coperture di tutti i sei fabbricati in quanto non risultano più idonee nonostante gli interventi ordinari di ripristino. L’amministratore ha già richiesto i preventivi per la manutenzione straordinaria e l’assemblea per i lavori di manutenzione straordinaria sarà convocata a breve .Oltre agli interventi per le coperture, sono necessari alcuni lavori straordinari di ripristino dei marciapiedi presso i civici 1-2/5-6/3-4: la necessità di tali interventi è stata segnalata anche nel sopralluogo con la Commissione comunale. Tali interventi saranno posti all’ODG della prossima assemblea condominiale, che provvederà a conferire il relativo incarico tecnico per la stima dei costi di ripristino. tutti gli interventi sopra indicati, Apes dovrà rispettare quanto previsto dalla delibera del Lode Pisano del 22 dicembre 2023 (vedasi delibera allegata). Tutte le attività periziate dall’amministratore saranno verificate tecnicamente ed economicamente dai nostri uffici e potranno essere avviate soltanto dopo aver ricevuto la copertura economica da parte del Comune”.
- Che recentemente in data 4 novembre 2025 si è svolto un intervento urgente da parte del Comando dei Vigili del Fuoco nel complesso condominiale noto come “Villaggio Cento Fiori”, effettuato perché un abitante si vedeva crollare a pochi centimetri da sé pezzi di soffitto.
- Che In seguito a tale intervento, il Comandante dei Vigili del fuoco incaricato effettuava precise prescrizioni inviate anche al Sindaco per conoscenza immediatamente.
- Che la prescrizione indica chiaramente alcune preoccupanti ed allarmanti situazioni “non potendo escludere un peggioramento dello stato attuale delle strutture” e dispone alcuni interventi urgenti:
1)“realizzare dei puntellamenti previsionali a sostegno delle travi individuate a maggiore rischio, messi in opera a regola d’arte da una ditta qualificata; 2) sgomberare tutti i ripostigli situati all’interno dell’autorimessa; 3) rimuovere tutte le autovetture parcheggiate all’interno della autorimessa; 4)far rispettare tutti i divieti di sosta già presenti nella viabilità condominiale di superficie; 5) vietare l’accesso in autorimessa a pedoni e autovetture”. A questo si aggiunge: “la verifica puntuale e il monitoraggio delle condizioni strutturali dell’autorimessa e dei sei edifici facenti parte il complesso condominiale”.
CONSIDERATO CHE
- successivamente si è espresso anche sul punto il Dirigente Comunale competente, con ordinanza del ingegner Iannotta, del 6 novembre 2025, atto n.2841
- in sede di Consiglio comunale il Sindaco ha preso impegno pubblico di stanziare le risorse necessarie ad effettuare tutti gli interventi necessari;
- a dicembre l’ assessora Bonanno, la presidente di Apes unitamente agli uffici tecnici convocavano un tavolo di confronto con gli abitanti del villaggio promettendo entro il 15 gennaio di fornire almeno i progetti di intervento;
- che in quella sede era stata anche illustrata la possibilità di un confronto tra Comune e proprietari privati per capire quali proposte potesse l’ente mettere in campo onde evitare acuirsi dei problemi dati da ritardo ulteriore negli interventi;
- ad oggi, nonostante la prevista scadenza del 15 gennaio, non si è avuta alcuna risposta;
- gli inquilini hanno inviato negli scorsi giorni una Pec di sollecito all’Assessorato per ricevere aggiornamenti, ma ad oggi ancora senza risposta;
- la condizione di vita nel villaggio è sempre più difficile e insostenibile e la tensione anche tra abitanti rischia di creare contrasti e conflitti difficili da gestire;
- poiché l’intervento in urgenza e i successivi divieti hanno creato gravi problemi ai condomini rispetto a dove parcheggiare la macchina, a come e quando svuotare le cantine oltre che, e soprattutto, la reale percezione di pericolo per stabilità dell’edificio e la salubrità dei luoghi;
Si chiede al sindaco e alla giunta
di sapere in cosa consiste il promesso e programmato intervento che doveva essere fornito negli scorsi giorni agli inquilini: risorse stanziate, lavori da effettuare, tempi prevedibili, proposte nei confronti dei proprietari privati.
Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista