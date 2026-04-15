Question time: Studio di fattibilità relativo al completamento e riqualificazione del complesso di San Michele in Borgo

Tenuto conto della determina n.1900 del 9 dicembre del 2025 riguardante: “Studio di fattibilità circa l’ipotesi di completamento e riqualificazione funzionale degli immobili di proprietà del Comune di Pisa, posti sul retro del complesso di San Michele in Borgo, anche attraverso la ricerca di investitori”.
Tenuto conto dei termini di esecuzione indicati nell’allegato alla determina.
Tenuto conto della richiesta di accesso agli atti fatta dal nostro gruppo consiliare in data 6 marzo per sapere se lo studio di fattibilità era stato consegnato secondo i predetti termini di esecuzione.
Tenuto conto del sollecito inviato, essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta inviata lo scorso 6 marzo.
Tenuto conto che ad oggi non è arrivata alcuna risposta né alla richiesta del 6 marzo né al successivo sollecito.
Tenuto conto che la prossima settimana arriverà in consiglio comunale la delibera inerente il Piano Operativo Comunale con il quale si confermano o si cambiano anche le destinazioni d’uso degli immobili, e quindi potenzialmente anche quello della Mattonaia.
Tenuto conto che uno studio di fattibilità di questo tipo, se fosse stato già consegnato alla amministrazione, rappresenterebbe documentazione indispensabile rispetto alle valutazioni inerenti l’immobile anche in relazione alla POC al fine di poter elaborare eventuali proposte.
Si chiede al sindaco e alla giunta
se è stato consegnato lo studio di fattibilità sopra indicato.
Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista