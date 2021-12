Question time: Sversamento liquami alloggi Erp in via Norvegia 21

Presentazione evento: Il servizio pubblico territoriale per la salute dopo la pandemia

Quali sono le e reali prospettive dei servizi della salute dopo la pandemia, al netto delle false speranze? La chiave, come forse avrebbe ribadito Don Lorenzo: è sortirne tutti e insieme. È cruciale la necessità di tornare a pensare al Sistema Sanitario come universale, pubblico e accessibile su tutto il territorio nazionale. Il diritto alla salute deve andare pari passo con la lotta alle disuguaglianze: l’unico modo possibile per rendere efficaci le strategie per salute è renderle sempre più eque e rivolte a chiunque abiti o attraversi un territorio. Come si stanno muovendo sul fronte europeo e nazionale? Il Pnrr consente una reale “sortita” dal disastro dei servizi? Come si concilia l’urgenza di riportare il servizio sanitario alle parole d’ordine con le quali è istituito, con l’entusiasmo del mondo politico verso l’autonomia differenziata? Cosa è successo al modello toscano? Ha tenuto fede alla sua narrazione di Sanità di Eccellenza? Verso dove stanno agendo i cambiamenti? E il territorio pisano? Ne parleremo con sia con esperti/e che con operatrici ed operatori, cercando di fare tesoro delle energie, delle esperienze e delle ricchezze di chi interverrà, consapevoli che mai come ora la Repubblica debba tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività. Programma Ore 18.00 Uno sguardo al contesto e alle possibili prospettive Le promesse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e le condizioni reali dei servizi territoriali. Intervengono: *Gavino Maciocco, esperto di sanità pubblica, docente di Medicina di Comunità e di Sociologia per la salute presso l’Università di Firenze. *Angelo Barbato Istituto Mario Negri, Ricercatore presso l’ Unità per la Qualità degli Interventi e la Tutela dei Diritti in Salute Mentale Ore 21.00 Il sistema sanitario Toscano: come un “mito” non fa i conti con la realtà del territorio. Intervengono *Paolo Sarti, già docente Università degli Studi di Firenze, Pediatra e consigliere regionale uscente Toscana a Sinistra *Serena Leoni Coordinatrice territoriale di MEDU a Firenze *Paola Bigongiari, infermiera territoriale *Domenica Carella, operatrice socio sanitaria Coordinano Danielle Vangieri e Maria Rosaria Lacatena Promuovono: Una città in comune – Partito della Rifondazione Comunista