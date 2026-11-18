Premesso che:

Sul quotidiano La Nazione del 12 novembre 2026, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha dichiarato testualmente in merito alla cessione del complesso dell’ex Santa Chiara: «Sono consapevole che non si può tenere il silenzio su questo argomento. Ci sono soggetti forti che stanno formulando un piano, ma il rapporto è tra questi soggetti e FInso. Finché non saranno loro a ufficializzare la trattativa, non possiamo entrare nei dettagli»;

Anche l’Amministrazione comunale di Pisa continua a mantenere il massimo riserbo sull’identità di questi potenziali acquirenti, nonostante l’area rivesta un eccezionale interesse pubblico e strategico: si tratta di un comparto monumentale sottoposto a stringenti vincoli paesaggistici e architettonici, inserito nel tessuto vivo del quartiere Santa Maria in pieno centro storico e a ridosso del sito UNESCO di Piazza dei Miracoli;

Nel Piano Operativo Comunale (POC) adottato nell’aprile 2026 — che pure rappresenta lo strumento urbanistico deputato a governare le trasformazioni della città — le prescrizioni e le destinazioni d’uso dell’area del Santa Chiara risultano di fatto generiche e prive di un indirizzo pubblico vincolante;

Nonostante da mesi sia stata formalmente richiesta la discussione del tema in Commissione Consiliare Urbanistica, l’argomento non è stato ancora calendarizzato, privando il Consiglio comunale e la cittadinanza della sede istituzionale deputata al confronto.

Considerato inoltre che:

Il Sindaco ha invece convocato per il prossimo 20 novembre 2026 un convegno pubblico dal titolo «Santa Chiara, una nuova storia», promosso in media partnership con Il Sole 24 Ore e inserito in un format legato ai circuiti della rigenerazione urbana guidata dai fondi di investimento;

Come emerge dal programma ufficiale dell’evento, nella sessione dedicata agli “scenari progettuali e possibili destinazioni dell’area” (ore 10:45), accanto all’Assessore all’Urbanistica e alla Direttrice dell’AOUP, sono stati invitati esclusivamente soggetti economici e consulenziali privati:

– Finso S.p.A. (Salvatore Esposito, CEO), ovvero il soggetto privato che detiene i diritti di vendita dell’area per la partita economica di Cisanello;

– Marina Development Corporation – MDC (Anselmo De Titta, AD), società di sviluppo immobiliare legata a fondi internazionali già attiva con importanti interessi speculativi sul litorale pisano;

– TEHA Group (Barbara Da Rin, Senior Consultant Real Estate & Construction), società di consulenza strategica che promuove modelli di valorizzazione finanziaria, partenariato pubblico-privato e rigenerazione urbana su ambiti quali Student Housing di mercato, Housing Accessibility, Waterfront e Smart Cities;

Tali società operano legittimamente secondo logiche di mercato e di accumulazione del capitale, ma non possono sostituirsi agli organi elettivi né orientare ex-ante le scelte urbanistiche di un bene pubblico unico al mondo in assenza di trasparenza e partecipazione democratica.

Tutto ciò premesso, si interroga il Sindaco per sapere:

con quali di questi “soggetti forti” da ritenersi potenziali acquirenti abbia già interloquito l’amministrazione in merito piano per l’acquisizione dell’ex Ospedale Santa Chiara.

Diritti in Comune: Una città in comune e Rifondazione Comunista Pisa

Mi piace: Mi piace Caricamento...