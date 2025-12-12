Question time: tutela e valorizzazione dell’insegna Onmi sul complesso ex-asilo Coccapani come patrimonio storico-artistico

Premesso che l’immobile denominato “Ex Asilo Coccapani”, che è stato recentemente venduto dal Comune di Pisa per un valore di 671 mila euro, vede apposta sulla facciata l’insegna storica dell’Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell’Infanzia (Onmi), ente istituito a livello nazionale nel 1925 sotto il regime Fascista, avente per fine dichiarato quello dell’assistenza materiale e della protezione morale, e traghettato nella Repubblica fino alla sua decadenza nel 1975.

Tenuto conto che l’Onmi ha implicitamente rappresentato una delle continuità dello Stato tra età liberale, regime fascista ed età repubblicana, dato che la concezione di Stato sociale del fascismo in materia di assistenza alla maternità e all’infanzia è stata recuperata da una tradizione di enti benefici e morali di matrice privata e religiosa già attivi tra l’Ottocento e il primo Novecento e dalla Cassa nazionale per la maternità e l’infanzia, varata dal governo Giolitti nel 1910 su pressione delle istanze provenienti dall’associazionismo femminile, che chiedeva misure per l’emancipazione, tra cui il diritto di voto, la tutela del lavoro e la cura statale.

Tenuto conto che il programma dell’Onmi è una delle ambivalenze delle politiche con cui il fascismo penetra nelle vite private, poiché l’intento principale di promozione di assistenza medica alle gestanti e alle donne o all’infanzia bisognose e indigenti, tramite la diffusione di norme e metodi per l’igiene e la prevenzione di malattie, si compenetra in maniera indissolubile con una politica demografica razzista, che ha l’obiettivo di un miglioramento della “razza”, per la sua difesa fisica e intellettuale.

Tenuto conto, inoltre, che il simbolo dell’Onmi di una donna velata con un neonato in braccio richiama a un’iconografia di matrice religiosa cristiana, veicola un messaggio di maternità dall’aura sacrale e rappresenta in modo consustanziale una concezione della maternità come compito primario di ogni donna in un modello di femminilità omologante e di rigida divisione sessuale dei ruoli.

Considerato il valore storico dell’insegna Onmi sulla facciata dell’immobile, progettato dall’ingegnere Gino Steffanon – cui si devono anche la colonia elioterapica Vittorio Emanuele III a Calambrone e il Palazzo della Provincia – e inaugurato dalle autorità fasciste locali e nazionali nel giugno 1936, come attestano il documento conservato presso l’archivio dell’Istituto Luce [ Video inaugurazione Onmi a Pisa ] e il numero dell’ottobre 1936 della rivista «Maternità e Infanzia. Bollettino Mensile Illustrato dell’Opera per la Protezione della Maternità e dell’Infanzia» [ Bollettino Maternità e Infanzia 1936 ].

Considerato che il logo dell’Onmi è uno dei segni tangibili sul nostro territorio del passaggio del fascismo nella sua forma patriarcale e sessista, dell’idea che rigettiamo delle donne come «fattrici della razza».

Considerando, infine, che oggi il logo dell’Onmi può essere conservato e valorizzato con una procedura di risemantizzazione del messaggio, esplicitando la storia dell’ente e le modalità con le quali sono stati trasmessi i disvalori dalle radici profonde su cui ancora oggi si basa il patriarcato, e come richiamo in positivo del lungo percorso di emancipazione femminile.

Tenuto conto della urgenza della tutela del logo dell’Onmi vista la vendita dell’immobile.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

Se l’Amministrazione abbia previsto una qualche forma di salvaguardia dell’insegna storica dell’Onmi (con quali procedure, destinazioni di valorizzazione).

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

