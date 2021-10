Di seguito il question time presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Ulteriori ritardi interventi per situazione di pericolosità in entrata ed uscita all’asilo San Biagio

Tenuto conto delle risposte date dall’assessore Dringoli prima ad una interpellanza presentata dal Gruppo consiliare Diritti in comune in consiglio comunale lo scorso 31 agosto e poi ad un question time discusso il 28 settembre in merito alla situazione di grave pericolosità che si determina all’altezza dell’attraversamento pedonale all’ingresso dell’asilo nido comunale San Biagio in Via Di Nudo, in particolare in orario di entrata e di uscita dall’Asilo, alla luce delle segnalazioni di diversi genitori che avevano già sollecitato l’amministrazione senza avere risposta.

Tenuto conto che lo stesso assessore ha confermato queste criticità annunciando in entrambe le occasioni che a breve sarebbero partiti gli interventi in quanto finalmente Pisamo aveva le risorse disponibili per realizzarli, visto che le difficoltà di bilancio aveva determinato il ritardo in questi interventi.

Tenuto conto che sono trascorsi quasi due mesi da questo annuncio e che intanto l’asilo abbia ripreso la propria attività.

Preso atto che ad oggi gli interventi annunciati non sono stati realizzati e che altre segnalazioni e proteste sono arrivate dai genitori

Ribadito che si tratta di interventi urgenti per garantire la sicurezza in entrata ed uscita dall’Asilo

Si chiede al sindaco e alla giunta

Perché non si è proceduto ancora ai lavori come annunciato dallo stesso assessore.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile