Di seguito il question time presentato al consiglio comunale di Pisa da Francesco Auletta, consigliere di Diritti in Comune (Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile)

Question time: Verifica su abbandono materiali da cantiere in via Bronzetti nel quartiere di Sant’Ermete

Tenuto conto che in data 2 marzo 2022 in occasione del sopralluogo svolto dalla Seconda Commissione di Controllo e Garanzia nel quartiere di Sant’Ermete in via Bronzetti/via Sirtori dietro uno degli edifici di case popolari tra lo stesso edificio e i binari la commissione ha appreso che vi è una vera e propria montagna di macerie su cui ormai è cresciuta la vegetazione.

Preso atto che si tratta di mattoni, vetri, ferri, terra: materiale pericoloso abbandonato e totalmente accessibile.

Ricordato che gli abitanti del quartiere hanno riferito alla commissione che questo materiale è stato scaricato dalla ditta che ha lavorato nel vicino cantiere per la realizzazione dei nuovi alloggi popolari a pochi metri da via Bronzetti. Gli stessi abitanti hanno evidenziato come questo sia un pericolo soprattutto per i bambini e le bambine che si recano lì a giocare, essendo una piccola area verde dietro le case.

Tenuto conto che gli stessi abitanti del quartiere con mail inviata all’Ufficio casa del comune nel luglio del 2021 segnalavano più volte anche con materiale fotografico il problema della presenza di questi materiali che venivano lì scaricati, senza ottenere alcuna risposta.

Tenuto conto della segnalazione fatta dal gruppo consiliare Diritti in comune in data 3 marzo al sindaco, ad Apes, e a tutte le direzioni comunali competenti di questa situazione di pericolosità, a cui ad oggi non è stata data risposta.

Visto che riguardo la situazione dei due cantieri per la realizzazione delle case popolari, uno è stato completato e l’altro è stato abbandonato dalla ditta, e le macerie rimangono lì ancora accessibili senza che siano state inspiegabilmente rimosse.

Visto il permanere di un problema di evidente sicurezza per gli abitanti del quartiere.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Se la ditta era autorizzata a scaricare materiale in via Bronzetti/via Sirtori nell’area confinante con la Ferrovia.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista – Pisa Possibile