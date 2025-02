Question time: Verifica su attività di parcheggio zona aeroporto

Tenuto conto di quanto appreso nella seduta del 29 gennaio della Prima Commissione di Controllo e garanzia nel corso della quale, relativamente all’Aeroporto Pisa Park in via San Giusto, veniva riferito dal Dirigente presente che si tratterebbe di una struttura abusiva ma attualmente in funzione.

Tenuto conto che a fronte della gravità della situazione descritta il nostro gruppo consiliare nella stessa data del 29 gennaio inviava al Comando della Polizia Municipale una richiesta di verifica al fine di controllare se l’esercizio dell’attività fosse svolto regolarmente o meno.

Tenuto conto che il nostro gruppo consiliare non avendo ricevuto risposta inviava il 10 febbraio un sollecito al Comando della Polizia Municipale per avere un riscontro a fronte della richiesta dello scorso 29 gennaio.

Tenuto conto che ad oggi non è arrivata alcuna risposta

Vista la rilevanza ed urgenza del controllo richiesto alla luce di quanto emerso nella Prima Commissione di Controllo e Garanzia

Si chiede al sindaco e alla giunta

se l’attività di parcheggio all’interno della area sopra indicata risulta essere effettivamente abusiva come riferito dal Dirigente ma ancora funzionante.

Francesco Auletta – consigliere comunale Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

