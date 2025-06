Question time: Verifiche concessioni suolo pubblico in Piazza delle Vettovaglie

Tenuto conto che in data 28 aprile il nostro gruppo consiliare inviava al Sindaco, al Comandante della Polizia Municipale e alla Sepi una richiesta in cui a seguito di alcune segnalazioni ricevute si chiedeva una verifica del rispetto delle concessioni di suolo pubblico da parte delle attività commerciali in Piazza delle Vettovaglie in particolare quelle più prospicienti i banchi del mercato (come da foto allegate).

Tenuto conto che nella suddetta richiesta di verifica si chiedeva se quindi erano garantiti gli spazi necessari per il carico e lo scarico delle merci per le attività dei banchi presenti nella piazza, ma anche le via di fuga dalla stessa, o se queste erano ostruite dai tavolini per come disposti, in particolar nel finesettimana.

Tenuto conto che sono trascorsi oltre 30 giorni dalla richiesta di questi controlli e sono ripetuti i solleciti da parte di chi vive e lavora in Piazza delle Vettovaglie rispetto a queste problematiche

Tenuto conto dei numerosi solleciti inviati, il 12 maggio e il 26 maggio, senza alcun esito.

Si chiede al sindaco e alla giunta

se sono stati fatti o meno, a seguito della segnalazione fatta, verifiche sul rispetto delle concessioni di suolo pubblico in piazza delle vettovaglie per controllare se sono garantiti gli spazi necessari per il carico e lo scarico delle merci per le attività dei banchi presenti nella piazza, ma anche le via di fuga dalla stessa, o se queste erano ostruite dai tavolini per come disposti, in particolare nel fine settimana.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

