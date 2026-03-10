Question time: Verifiche requisiti parcheggi via Cattaneo e via Garibaldi da parte della Polizia Municipale

Tenuto conto della richiesta inviata dal nostro gruppo consiliare in data 18 febbraio 2026 (prot. 19498) al Comandante della Polizia Municipale e al Dirigente della Polizia Municipale la quale si chiedeva un sopralluogo urgente nelle 2 aree utilizzate come parcheggio e gestite da Pisamo rispettivamente in via Garibaldi e in via Cattaneo.

Tenuto conto che in particolare si chiedeva una verifica rispetto a possibili situazioni di pericolo e/o mancanza di sicurezza nel tenere aperte queste aree al pubblico e all’ingresso delle auto. Nel caso di via Garibaldi risulta evidente che l’area è stata aperta da Pisamo senza la messa opera di tutti i lavori previsti nella convenzione siglata con il Comune di Pisa ormai nello scorso luglio. Nel caso di via Cattaneo non sembra esistere, infatti, alcun atto del Comune che autorizzi Pisamo ad aprire e far utilizzare quella area come parcheggio, come emerso nella seduta della Prima Commissione di Controllo e Garanzia nella seduta del 16 febbraio.

Ricordato che nella suddetta richiesta si chiedeva una verifica urgente al fine di valutare anche la chiusura delle aree e nel caso di via Cattaneo la presenza o meno dei requisiti per l’apertura da parte di Pisamo di una area di sua proprietà a zona di sosta in assenza degli atti amministrativi comunali necessari.

Tenuto conto del sollecito inviato il 26 Febbraio 2026 (prot. 23085) con il quale si chiedeva un riscontro sulle verifiche effettuate in cui

Tenuto conto del nuovo sollecito inviato il 6 marzo 2026 con il quale si chiedeva un riscontro sulle verifiche effettuate, mettendo anche per conoscenza il Presidente del Consiglio comunale.

Tenuto conto che ad oggi non è arrivata alcuna risposta né alla richiesta del 18 febbraio né ai 2 solleciti del 26 febbraio e del 6 marzo.

Tenuto conto della situazione descritta e della richiesta di intervento a cui non è arrivata alcuna risposta: fatto grave e da stigmatizzare.

Tenuto conto che al contempo sono comparse sulla stampa negli scorsi giorni notizie su alcuni lavori che avrebbe realizzato Pisamo in queste settimane nei 2 parcheggi.

Si chiede al sindaco e alla giunta

Quale sia l’esito delle verifiche effettuate dalla Polizia Municipale nei parcheggi di via Cattaneo e via Garibaldi a seguito della segnalazione inviata lo scorso 18 febbraio.

Francesco Auletta – Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

