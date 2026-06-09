Question time: Verifiche su scarico illecito di rifiuti radioattivi nel cantiere Geofor di Ospedaletto

Tenuto conto che a seguito della denuncia di USB – Pisa si è appreso, come pubblicato sulla stampa in questi giorni che “lunedì 1 giugno presso il cantiere Geofor di Ospedaletto, due camion carichi di rifiuti risultati positivi ai controllo sulla radioattività sono stati scaricati illecitamente a terra nell’area antincendio”.

Evidenziato che a seguito di questa fondamentale segnalazione la Procura ha sequestrato l’area e aperto una indagine.

Tenuto conto che ad oggi Geofor non ha dato alcuna spiegazione in merito all’accaduto, in particolare non ha confermato che si tratti di materiale radioattivo e, se sì, come sia stato possibile lo scarico di materiale radioattivo nel cantiere, la provenienza dello stesso, chi ha autorizzato l’ingresso nel cantiere e perché.

Tenuto conto che Geofor è controllata al 100% da RetiAmbiente S.p.A. (società pubblica che gestisce l’intero bacino dell’Ato Toscana Costa), di cui il Comune di Pisa è comunque socio per il 12.8%.

Tenuto conto della gravità dell’episodio qualora tutte le notizie venissero confermate.

Visto che il Sindaco è responsabile della salute pubblica sul territorio comunale.

Tenuto conto della richiesta di chiarimenti inviata negli scorsi giorni dal nostro gruppo consiliare alla amministrazione comunale a cui non è stata data ad oggi alcuna risposta.

Si chiede al Sindaco e alla Giunta

se in base alle informazioni acquisite risulta confermata alla amministrazione comunale la notizia che siano stati scaricati nel cantiere di Ospedaletto rifiuti radioattivi.

Giulia Contini – Diritti in Comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

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