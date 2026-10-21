Oltre 500 persone in bicicletta hanno dimostrato che esiste una Pisa viva, consapevole e determinata a fermare un Piano Operativo Comunale fatto di cemento, svendite e varianti a misura di rendita immobiliare.

Sosteniamo e rilanciamo con forza i contenuti emersi durante la manifestazione, a partire dalle analisi e dalle proposte portate avanti da Pisa Depredata nel centro storico.

Mentre la Giunta Conti continua a trattare i grandi beni pubblici come un catalogo da regalare ai fondi d’investimento privati e alle catene turistiche — svalutando persino gli immobili del 27% pur di far fare cassa ai privati —, noi rivendichiamo un’idea radicalmente diversa di rigenerazione urbana e di diritto alla città.

￼ Il centro storico non è una merce:

Basta turistificazione e gentrificazione coatta: servono alloggi pubblici, servizi e spazi per chi a Pisa ci vive, lavora e studia.

Tutelare la memoria e l’identità: rigenerare davvero gli ambiti complessi del centro non significa costruire l’ennesimo hotel o spazio commerciale, ma restituire patrimonio alla collettività. Lo chiediamo da sempre per luoghi simbolo abbandonati come il Rudere Pampana, per il quale proponiamo la realizzazione di un Museo della Memoria, uno spazio culturale e pubblico integrato nel tessuto del quartiere.

Beni pubblici per beni collettivi: dall’ex Caserma San Vito all’ex Santa Chiara, gli spazi abbandonati devono diventare distretti culturali, parchi verdi e quartieri a consumo di suolo zero.

Pisa non è in vendita ed è tempo di dimostrarlo anche nelle aule istituzionali, dove continueremo a dare battaglia insieme ai comitati, alle associazioni e alla cittadinanza per azzerare questo POC.

Questo POC non lo vogliamo!

Diritti in Comune (Una città in comune- Rifondazione Comunista Pisa)

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