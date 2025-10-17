Rapporti tra Farmacie Comunali di Pisa e Teva: annullata la commissione, ma si apre una enorme questione sulla trasparenza

Si sarebbe dovuta svolgere oggi alle 14 la seduta della Seconda Commissione di Controllo e Garanzia che da diversi mesi chiediamo sui rapporti tra Farmacie Comunali di Pisa Spa e le aziende israeliane a partire da Teva. Un tema su cui lavoriamo da tempo e sul quale abbiamo anche discusso una mozione, bocciata dalla maggioranza, per interrompere tutti i rapporti tra il Comune di Pisa e le aziende complici di quella economia del genocidio del popolo palestinese ben denunciata da Francesca Albanese.

Questa seduta si sarebbe dovuta svolgere il 3 ottobre ma per un impegno improvviso dei vertici di Farmacie era stata rinviata ad oggi 17 ottobre. Ma ieri pomeriggio è arrivata una comunicazione da parte del nuovo amministratore di Farmacie che ha chiesto il rinvio della seduta essendosi insediato solo da qualche giorno. Per cui ad oggi non abbiamo una data nella quale si svolgerà questa importantissima commissione.

Ma non ci siamo limitati a questo. Infatti lo scorso 8 ottobre abbiamo inviato una puntuale richiesta di accesso agli atti a Farmacie Comunali Spa con la quale abbiamo chiesto di avere copia di:

tutti i contratti in essere tra Farmacie Comunali S.p.A. o Teva Pharmaceutical Industries Ltd e Teva Italia S.r.l. per il rifornimento a Farmacie Comunali Pisa di prodotti a marchio Teva, Rathiopharm, Dorom e Cephalon;

tutti i contratti tra altro ente (ad esempio USL Toscana nord ovest o Regione Toscana) e Teva Pharmaceutical Industries Ltd o Teva Italia S.r.l., finalizzati al rifornimento a Farmacie Comunali Pisa di prodotti a marchio Teva, Rathiopharm, Dorom e Cephalon;

tutti i bandi in conseguenza dei quali i sopra indicati contratti sono stati firmati;

le graduatorie conseguenti a tali bandi.

Nella giornata di ieri ci è arrivata una mail da parte di Farmacie Comunali Spa con cui ci veniva negata la consegna di questa documentazione con motivazioni risibili ed irricevibili.

Abbiamo già oggi risposto a Farmacie, smontando le argomentazioni pretestuose con le quali si prova ad impedire ad un consigliere comunale di ottenere documenti a cui ha tutto il diritto di avere accesso, e risollecitando la consegna urgente della documentazione.

Si apre quindi un nuovo fronte di lotta sulla trasparenza, e andremo fino in fondo.

