RASSEGNA STAMPA – Blocco del consiglio comunale di Pisa per ottenere discussione su genocidio in Palestina

Nel consiglio comunale del 25 settembre scorso, il consigliere comunale Ciccio Auletta ad inizio seduta ha annunciato l’intenzione di interrompere i lavori della seduta fino a quando non sarà calendarizzato per il prossimo 2 ottobre un consiglio comunale a tema sul genocidio del popolo palestinese perpetrato da Israele.

L’azione arrivava dopo che la maggioranza che sostiene il sindaco Conti si era rifiutata per mesi di discutere le mozioni depositate contro il genocidio, per il riconoscimento dello stato palestinese, per il gemellaggio tra il Comune di Pisa e Gaza City, a sostegno di Francesca Albanese e del Global Sumud Flotilla, per l’interruzione immediata del comune di Pisa di ogni rapporto economico e commerciale con le aziende con cui ha dei rapporti diretti come nel caso della Cynet o indiretti come con Teva attraverso Farmacie.

Ciccio Auletta, seguito dai consiglieri e dalle consigliere di opposizione, si sono messi al centro dell’aula e hanno iniziato a leggere i nomi degli oltre 18.000 bambini e delle bambine morte per mano di Israele nella striscia di Gaza.

Dopo oltre 1 ora e 500 nomi di vittime letti in aula, la maggioranza ha accettato la richiesta e il consiglio ha calendarizzato per il prossimo 2 ottobre un consiglio comunale a tema sul genocidio del popolo palestinese perpetrato da Israele.

Ecco la rassegna stampa su questo importante risultato della coalizione Diritti in Comune e delle altre minoranze del consiglio comunale.

