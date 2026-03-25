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Rassegna stampa sull’ingresso della nostra consigliera Contini in Consiglio comunale

In questi articoli ed interviste la nostra consigliere comunale Giulia Contini racconta il percorso che abbiamo costruito in questi mesi, il lavoro fatto e le prospettive che abbiamo.

Qui News Pisa – Contini, “Un cambio nel segno della continuità politica”

Il Tirreno – Pisa, chi è Giulia Contini: l’erede di Ciccio Auletta che vuole battere la destra “Voglio una città per chi la abita e non per chi intende comprarsela”

Pisa News – Giulia Contini raccoglie il testimone di Ciccio Auletta: il primo giorno in Consiglio Comunale a Pisa

Cascina Notizie – Diritti in comune, Giulia Contini subentra a Ciccio Auletta in consiglio comunale

La Nazione – Esce Auletta, entra Contini: “Stessa linea: pace e casa” Esce Auletta, entra Contini: “Stessa linea: pace e casa”

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

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