Rendiconto 2024: crescono le diseguaglianze. Dalla Giunta Conti nessuna risposta alla crisi sociale

Nella seduta Consiglio comunale dell’8 maggio è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2024.

Dai documenti risulta evidente quanto abbiamo denunciato in tutti questi anni ovvero la carenza ed insufficienza di politiche, interventi ed investimenti adeguati per far fronte all’emergenza sociale ed economica e per contrastare nuove e vecchie povertà, sempre più drammatiche, mentre si sono investiti centinaia di migliaia di euro in bonus che non hanno rimosso in alcun modo le cause delle diseguaglianze. Basti pensare che tra il 2023 e il 2024 le risorse stanziate per ogni tipo di bonus possibile ammonta ad oltre 2 milioni e 600 mila euro.

Ma anche un altro dato è preoccupante: l’inefficacia e la tardività dell’azione dell’amministrazione nel recupero dell’evasione dell’IMU con un peggioramento evidente nel corso degli anni. Infatti se nel 2022 gli accertamenti per il recupero dell’evasione dell’IMU erano pari a 3.731.004 euro con una riscossione di 366.795,80 euro corrispondente al 9,83%, nel 2023 le cifre accertate diminuiscono di ben un milione di euro, arrivando a un totale di 2.772.515,22 euro con un riscosso che scende a 255.763,02, pari al 9.22%. Nel 2024 le cifre diminuiscono ancora, in quanto l’accertato scende a 2.550.107 euro con una riscossione pari a 208.056.09 ovvero l’8,16%. Diminuisce quindi anche rispetto al 2023 l’accertato, diminuisce il riscosso e il Comune di Pisa non riscuote mai neanche il 10% dell’accertato.

Tutto ciò dimostra quanto denunciamo da anni: ovvero che da parte della Giunta Conti non vi è stato alcuno stanziamento per la progettazione e la realizzazione di un piano pluriennale antievasione, che da anni invece proponiamo e che potrebbe garantire il recupero di importanti risorse da investire per le emergenze sociali della nostra città.

A questo si aggiungono le criticità legate al recupero dell’evasione della tassa di soggiorno e la necessità di una regolamentazione a livello comunale degli affitti brevi. Da oltre un anno ci battiamo su questi temi con la discussione che in questi mesi abbiamo portato avanti in quarta commissione consiliare permanente.

Complessivamente assistiamo, da parte della destra, a politiche di ingiustizia fiscale: ha proceduto ad importanti aumenti della pressione fiscale sulla cittadinanza privi di qualsiasi progressività e senza nessuna efficace iniziativa contro l’evasione e l’elusione fiscale. Ancora una volta la leva fiscale non è usata come fattore redistributivo ma, al contrario, si colpiscono i redditi più bassi invece che realizzare una vera progressività e stanare i grandi evasori.

Da anni pure denunciamo che i piani da milioni di euro di alienazioni di edifici pubblici è soltanto un gioco contabile che viene usato per far “quadrare” i conti del piano delle opere pubbliche che però resta solo sulla carta. Infatti, ecco i numeri: a fronte della previsione di vendite di quasi 9 milioni di euro, la giunta Conti ha incassato appena 800 mila euro.

Il bilancio serve così a dare soltanto l’illusione che le opere pubbliche verranno realizzate, divenendo sostanzialmente una grande e sterile operazione di immagine, mentre migliaia di metri quadrati di proprietà comunale – la Mattonaia, l’edificio in via Fermi , l’Asilo Coccapani, solo per fare alcuni esempi – vengono lasciati deperire diventando un ulteriore costo.

