Rendiconto 2025: aumentano le diseguaglianze e l’ingiustizia fiscale

Nella seduta Consiglio comunale del 5 maggio è stato approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2025.

Dai documenti risulta evidente quanto abbiamo denunciato in tutti questi anni ovvero la carenza ed insufficienza di politiche, interventi ed investimenti adeguati per far fronte all’emergenza sociale ed economica e per contrastare nuove e vecchie povertà, sempre più drammatiche, mentre si sono investiti centinaia di migliaia di euro in bonus che non hanno rimosso in alcun modo le cause delle diseguaglianze. Basti pensare che tra il 2025 e il 2026 le risorse stanziate per ogni tipo di bonus possibile ammonta a 2 milioni, 950 mila euro mila euro. A questo si aggiungono dati sempre più preoccupanti per quanto riguarda l’emergenza abitativa con 536 nuclei familiari che si trovano in questa condizione e 188 persone in albergazione di cui 89 minori: un vero e proprio esercito a cui è negato il diritto all’abitare, mentre tra il 2024 e il 2025 si sono spesi 3.359.000 per albergazioni, facendo diventare ordinario quello che dovrebbe essere uno strumento eccezionale.

Per questo presenteremo un ordine del giorno per chiedere una inversione di tendenza, stanziando risorse anche in termini di personale, visto che ad oggi all’Ufficio Casa ci sono solo 2 unità e mezzo, ma anche per il recupero degli alloggi pubblici vuoti e per bloccare il mega-piano delle alienazioni delle case popolari che la Giunta Conti intende realizzare.

Ma anche un altro dato è preoccupante: l’inefficacia e la tardività dell’azione dell’amministrazione nel recupero dell’evasione fiscale. Anche questo anno per quanto riguarda l’IMU il riscosso rispetto all’accertato non raggiunge neanche il 9% attestandosi a 337 mila euro. Occorre al riguardo mettere in evidenza che esistono alcuni grandi debitori in materia IMU nei confronti del Comune. Tra questi riteniamo scandaloso il caso di Toscana Aeroporti. A fronte di utili per 16 milioni di euro, la società, di cui il Comune è socio con poco più del 4%, deve alla amministrazione comunale 2,2 milioni di euro di IMU non versata.

Vi è anche una flessione per quanto riguarda il recupero dell’evasione inerente la Tari che passa dal 28,05% del 2024 al 20.39% del 2025, per cui a fronte di un accertato di 2.805.812,32 viene riscossa una cifra pari a 572.007,60, calo che è ancora più evidente nel recupero dell’evasione del canone patrimoniale che passa dal 26.32% del 2024 al 5.44% del 2025.

Infine anche per quanto riguarda le multe del codice della strada c’è un dato rilevante ovvero il calo delle riscossioni rispetto al 2024: se nel 2024 la percentuale era del 43.70% nel 2025 scende al 37.33%.

Tutto ciò dimostra quanto denunciamo da anni: ovvero che da parte della Giunta Conti non vi è stato alcuno stanziamento per la progettazione e la realizzazione di un piano pluriennale antievasione, che da anni invece proponiamo e che potrebbe garantire il recupero di importanti risorse da investire per le emergenze sociali della nostra città. Per questo presenteremo un ordine del giorno sulla giustizia fiscale chiedendo una task force sul recupero dei grandi debitori a partire dall’IMU, con una modifica anche del regolamento, e la predisposizione del piano triennale antievasione con adeguati finanziamenti.

Complessivamente assistiamo, da parte della destra, a politiche di ingiustizia fiscale: ha proceduto ad importanti aumenti della pressione fiscale sulla cittadinanza privi di qualsiasi progressività e senza nessuna efficace iniziativa contro l’evasione e l’elusione fiscale. Ancora una volta la leva fiscale non è usata come fattore redistributivo ma, al contrario, si colpiscono i redditi più bassi invece che realizzare una vera progressività e stanare i grandi evasori.

Diritti in Comune: Una città in Comune- Rifondazione Comunista

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