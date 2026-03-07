Report attività gruppo consiliare 2025: più di due atti al giorno per ogni giorno dell’anno

Riteniamo utile e doveroso restituire alla città ma anche ai nostri elettori ed elettrici il lavoro che quotidianamente facciamo in Consiglio comunale e nelle commissioni consiliari con la presenza del nostro consigliere e delle nostre uditrici ed uditori.

E così come ogni anno socializziamo un report riassuntivo anche in termini numerici dell’azione svolta di opposizione a queta Giunta e maggioranza: una azione articolata e complessa che parte dallo studio degli atti, dalla ricerca, dal controllo dell’operato dell’amministrazione, portando anche al contempo decine e decine di proposte che arrivano dalla città dentro l’istituzione. Sono 744 azioni, più di due al giorno per ogni singolo giorno dell’anno così suddivise

Sono 69 gli argomenti depositati nel 2025 di cui:

66 nelle commissioni consiliari e 3 in consiglio comunale (dal futuro del Santa Chiara al sistema aeroportuale toscano)

In aula abbiamo avuto una azione incessante e a tutto campo concretizzata con 173 atti così divisi:

25 interpellanze,

35 interrogazioni,

22 mozioni,

43 ordini del giorno

37 question time

1 proposta di delibera di iniziativa consiliare sulla riorganizzazione della Società della salute

Abbiamo lavorato sugli atti più importanti della città con una costante proposta concreta e alternativa alla destra per cambiare scelte che troppo spesso vanno nella direzione sbagliata fatta da:

300 emendamenti tra DUP, bilanci, regolamenti e società partecipate

E c’è poi il lavoro meno visibile ma fondamentale di 202 altre azioni protocollate con un lavoro quotidiano ed incessante:

112 richieste di accesso agli atti,

90 segnalazioni su trasparenza negata, interventi su rifiuti abbandonati, dissesti stradali, illuminazione, e numerose segnalazioni a Prefetto, Questura e garanti dei detenuti, delle persone con disabilità, e delle persone anziane

Per noi fare opposizione significa questo: controllo democratico, difesa dei diritti, trasparenza e battaglia dentro e fuori le istituzioni.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

