Rete delle Città In Comune: Riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità rischia di impattare fortemente la vita di tutti

Di seguito il comunicato della Rete delle Città in Comune sulla Riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità.

Riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità. La Rete: questione che rischia di impattare fortemente la vita di tutti, necessaria discussione in tutti i consigli comunali.

26 novembre. Raramente si è vista una distanza tale fra la sostanziale mancanza di coinvolgimento della comunità nazionale su un provvedimento, e il peso che questo avrà sulla vita di tutti i cittadini italiani (ed europei). A valle sul suo welfare, sulla sua economia, sul futuro del debito e del bilancio pubblico, a monte sulla natura della democrazia in Europa e in Italia. E’ questo il caso della cosiddetta riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) e su cui l’Italia dovrà esprimere il proprio parere. Senza entrare in tecnicismi si tratterebbe di affidare a organismi e procedure ancora più “tecnocratiche” e automatiche di fatto la riproposizione delle politiche d’austerità di cui invece sempre più largamente si chiede la messa in discussione. In somma nel merito continuità e rafforzamento di politiche sbagliate e anti popolari, dall’altra la riproposizione e anzi il rafforzamento di una visione a -democratica dell’Europa, con il sostanziale mancato coinvolgimento delle assemblee elettive, a tutti i livelli, nella riforma di questo meccanismo e nel funzionamento del medesimo. Per questo non solo chiediamo che la questione non si esaurisca in un rapporto esclusivo fra Bruxelles e il governo, non solo che venga coinvolto – e debitamente – il Parlamento, ma anche che se ne discuta nei consigli comunali. Per questo presenteremo in tutti i consigli comunali, ove vi siano rappresentanti che aderiscono alla Rete, ordini del giorno che impongano questa discussione, affinché ne siano edotte le comunità locali e al fine di aprire un dibattito diffuso su questioni fin troppo rimandate e che oggi, con questa riforma in itinere, rischiano di essere peggiorate nel merito e nel metodo.

Rete delle Città in Comune