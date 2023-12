Revoca della nomina Comandante Polizia Municipale: da giorni un nostro lavoro di trasparenza sugli atti

Le nostre osservazioni e richieste di chiarimento ancora una volta erano più che fondate.

Trovavamo anomalo, infatti, che non si fosse proceduto ancora alla conferma dell’incarico al Dottor Migliorini di Comandante della Polizia Municipale con i conseguenti atti del Dirigente competente, dopo la decisione del sindaco Conti della settimana scorsa.

Per questo prima abbiamo fatto un accesso agli atti depositato la scorsa settimana a cui ad oggi ancora non è stata data risposta, e questa mattina abbiamo così depositato un question time per portare la questione in consiglio comunale. Poco dopo è stata pubblicata sull’albo pretorio la Revoca della nomina decisa dal sindaco Conti.

Nell’atto non sono esplicitate le ragioni della revoca, si fa riferimento genericamente “a motivi di legittimità”, descritti però in una nota del Dirigente competente, nota che chiederemo di acquisire con un accesso agli atti per capire di quali illegittimità si sta parlando.

Serve la massima trasparenza su questa vicenda e su una nomina così delicata ed importante per il Comune di Pisa, e chiediamo che anche il sindaco Conti spieghi cosa sta avvenendo.

Da parte nostra manteniamo il nostro question time in consiglio e vedremo di acquisire tutti gli atti che abbiamo richiesto negli scorsi giorni, praticando un lavoro di controllo e trasparenza sugli atti della amministrazione che quotidianamente da anni con determinazione e costanza portiamo avanti.

Ciccio Auletta – consigliere comunale Diritti in comune: Una città in comune – Unione Popolare

