Revoca Presidente Ciavarrella: domani il voto in Prima commissione Consiliare della mozione sottoscritta da tutte le forze di minoranza

Si discuterà domani pomeriggio in Prima Commissione Consiliare la mozione di revoca nei confronti del Presidente della stessa, il leghista Angelo Ciavarrella, sottoscritta da tutte le minoranze alla luce dei gravi fatti avvenuti nella seduta di mercoledì 29 ottobre in occasione della discussione della cosiddetta “Variante Carron”.

Riteniamo che il presidente Ciavarrella abbia palesemente violato i compiti a lui attribuiti dal Regolamento, non ricoprendo in alcun modo quel ruolo imparziale, di rappresentanza e garanzia di tutte le forze politiche che tale figura richiede. E’ infatti molto grave che il Presidente abbia dichiarato legittima la mozione d’ordine da parte di un consigliere di maggioranza di interrompere bruscamente la discussione sulla delibera e passare direttamente al voto: un fatto senza precedenti.

La condotta del Presidente Ciavarrella è stata profondamente scorretta durante tutta la seduta. All’inizio della seduta, infatti, il Presidente ha dichiarato che si sarebbe proceduto, oltre che all’illustrazione, anche al voto della suddetta variante in aperta violazione a qualsiasi prassi. Forzatura aspramente criticata dalle forze di minoranza, una scorrettezza lesiva dei diritti dei consiglieri e delle consigliere comunale. Quindi, il presidente Ciavarrella, mettendo a tacere la minoranza, ha dichiarato che “a maggioranza si decide tutto e quindi si deciderà se proseguire con la discussione o andare al voto”, violando di fatto il diritto democratico di discussione di una delibera di cruciale importanza per la città e impedendo lo svolgimento regolare della Commissione stessa.

E’ evidente che a fronte di questo comportamento l’attuale Presidente non può più godere della fiducia di tutte le forze politiche componenti la commissione. Riteniamo necessario un suo passo indietro per ristabilire il funzionamento minimo delle regole democratiche all’interno della Prima Commissione Consiliare.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

La Città delle Persone

Partito Democratico

Sinistra Unita per Pisa

