Richiesta di accesso agli atti: movimentazione armi in aeroporto?

Spett.le Società Toscana Aeroporti Spa

e in particolare alla C.a. de

Presidente M. Carrai

Amministratore Delegato R. Naldi

La sottoscritta Giulia Contini nella qualità di conigliera comunale e Capogruppo del gruppo consiliare “Diritti in Comune: Una città in Comune- Rifondazione Comunista”, i sensi dell’Articolo 43 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL),

Premesso che

nella serata di lunedì 24 agosto 2026 un velivolo militare appartenente all’Aeronautica del Kuwait è atterrato presso l’Aeroporto di Pisa;

nella serata di martedì 25 agosto 2026 il suddetto velivolo militare è ripartito con destinazione Kuwait City;

secondo quanto documentato da immagini successivamente rese pubbliche, nelle immediate vicinanze della rampa aperta del velivolo sarebbe stata effettuata la movimentazione di un apparato apparentemente riconducibile a un sistema di artiglieria contraerea;

il velivolo è stato indicato pubblicamente come un Boeing C-17A Globemaster III, battente bandiera kuwaitiana;le immagini e le notizie diffuse pubblicamente hanno suscitato interrogativi circa la natura del materiale movimentato, le modalità della sua movimentazione, la sua eventuale provenienza e destinazione, nonché circa il ruolo svolto dalle strutture e dal personale operante presso lo scalo aeroportuale;

considerato che si tratta di movimentazione di materiale eseguita attraverso scali inseriti in una intensa rete di collegamenti militari internazionali;

che la movimentazione di materiale bellico e l’inserimento occasionale o, peggio, stabile di Pisa tra gli snodi necessari per la movimentazione del suddetto materiale costituiscono un elemento impattante sulla sicurezza del territorio e dei cittadini e cittadine che vivono e lavorano in questo comune;

Tanto premesso si chiede se

1. Toscana Aeroporti SPA aveva fornito qualunque autorizzazione o manifestato in qualunque modo il proprio consenso alla movimentazione di materiale e di poter aver accesso agli atti con cui eventualmente si è espressa la suddetta posizione;

2. Toscana Aeroporti Spa è a conoscenza del coinvolgimento del personale operante nell aeroporto civile nelle operazioni di carico e scarico o in qualsiasi altra operazione legata allo stazionamento dell’aereo nel sedime aeroportuale (pulizia, rifornimento o altro) e se aveva dato qualsiasi forma di autorizzazione a tale coinvolgimento

3. se il suddetto aereo è stazionato o ha utilizzato la zona dedicata ad uso civile.

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