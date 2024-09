Richiesta documentazione su progetto nuova Base militare a Pisa per discussione in Consiglio comunale del 30 settembre

Al Sindaco di Pisa

Al Presidente del Consiglio Comunale

E p.c.

Ai capigruppo

Alla Giunta Comunale

Oggetto: Richiesta documentazione su progetto della nuova Base militare a Pisa in vista della discussione dell’argomento sulla realizzazione di questa nuova infrastruttura militare nella seduta del Consiglio comunale del 30 settembre

Tenuto conto che con Decreto Legge n.89 del 29 Giugno 2024 convertito in legge il 5 agosto 2024, Il Commissario straordinario Massimo Sessa è autorizzato all’apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato per le spese di funzionamento e di realizzazione.

Tenuto conto che con Decreto Legge n.89 del 29 Giugno 2024 convertito in legge il 5 agosto 2024, è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2024,

Tenuto conto che nella relazione illustrativa del Decreto Legge n.89 del 29 Giugno 2024 presenta alla Camera il 1 luglio del 2024 si afferma che è “in via di completamento la redazione del Documento di indirizzo alla progettazione”

Tenuto conto che nella relazione illustrativa del Decreto Legge n.89 del 29 Giugno 2024 presenta alla Camera il 1 luglio del 2024 si menziona “l’onere per il complessivo intervento è stimato all’attualità in 520 milioni di euro, con un piano di realizzazione di circa dieci anni.”

Tenuto conto che con DPCM del 9 Maggio 2022 è stato nominato Commissario Straordinario dell’opera l’Ing. Massimo Sessa e ai sensi dell’art. 3, il Commissario Straordinario era tenuto a comunicare il cronoprogramma degli interventi finanziati, entro 6 mesi dal conferimento dell’incarico (quindi entro 9 novembre 2022) , alla Direzione Generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Tenuto conto che ai sensi dell’art. 4 del DPCM del 9 maggio del 2022, il Commissario Straordinario è tenuto a comunicare, entro il 30 novembre di ogni anno, una dettagliata relazione, circa lo stato di realizzazione dell’opera, sulle iniziative adottate e di prossima adozione, alla Direzione Generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.

Tenuto conto che nel verbale di chiusura del Tavolo Interistituzionale del 18 Novembre 2023 Il commissario Straordinario, Il sindaco di Pisa, il presidente della Regione si erano impegnati in modo che “saranno puntualmente condivise, con tutti gli Enti interessati, le varie fasi progettuali”

Tenuto conto che nella precedente risposta orale del 23 Settembre 2024 il Sindaco faceva riferimento a 7 milioni di Euro disponibili per il recupero degli immobili storici a Coltano

Tenuto conto che in data 12 febbraio 2023 il sottosegretario di Stato per la Difesa, Matteo Perego Di Cremnago (Forza Italia), in risposta a un’interrogazione parlamentare ha affermato che “La nuova base assicurerà circa 200 nuovi posti di lavoro a civili dell’area”.

Tenuto conto che in data 24 Settembre 2024 in sede di capogruppo si è calendarizzata la discussione dell’argomento sulla nuova Base militare per il consiglio comunale del 30 settembre 2024

Al fine di poter svolgere una discussione con tutte le informazioni e documentazioni disponibili, si chiede al Sindaco di Pisa e al Presidente del Consiglio comunale di fornire se ne fossero in possesso o altrimenti di chiedere al Commissario Straordinario e/o al Ministero delle Infrastrutture per quanto di competenza la seguente documentazione al fine di metterla a disposizione dei gruppi consiliari in vista della seduta del prossimo 30 settembre:

il cronoprogramma di realizzazione dell’opera

il cronoprogramma di spesa dei 20 milioni stanziati a Giugno

la relazione del commissario straordinario al 30 novembre 2022

la relazione del commissario straordinario al 30 novembre 2023

il Documento di indirizzo alla progettazione

la fonte che indica la destinazione di 7 milioni di euro per il recupero degli edifici storici a Coltano

la fonte che illustra come verranno creati 200 posti di lavoro

Il Piano finanziario dell’opera da cui si deduce il costo complessivo di 520 milioni di euro

e ogni altro documento pervenuto a codesta amministrazione inerente la nuova sede dei reparti di eccellenza dell’Arma dei Carabinieri all’interno del Comune di Pisa.

Ringraziando per la disponibilità, resto in attesa di un vostro riscontro.

Francesco Auletta – consigliere comunale Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

