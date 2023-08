Rimozione Keu ex- Vacis: si riparte da zero. Nuova gara per affidamento dei lavori

Negli scorsi giorni avevamo reso pubblico che era stata la ditta Granchi ( la stessa che ha vinto come capofila insieme ad altre ditte la gara per la realizzazione della Tangenziale Nord-est) a vincere la gara per la rimozione del Keu all’ex-Vacis e che a seguito, però, della segnalazione della Prefettura di Pisa che aveva disposto “il diniego all’iscrizione della società Granchi srl nell’elenco dei fornitori prestatori ed esecutori di lavori (c.d White List) con provvedimento del 7 luglio 2023”, il Comune aveva acquisito la rinuncia della ditta Granchi all’appalto e l’accettazione da parte dell’altra società, la Toscana Eco Fanghi srl, a realizzare il lavoro.

Ma le cose non sono, però, andate in porto neanche questa volta e non sarà neanche la Toscana Eco Fanghi srl a rimuovere il Keu come invece era stato annunciato.

Infatti è di oggi un atto del Comune di Pisa con cui si procede alla apertura di una nuova manifestazione di interesse per l’individuazione di una società che faccia il lavoro.

Nella determina si legge, infatti, che la società aggiudicataria ha rinunciato all’affidamento della gara lo scorso primo agosto, senza che però siano specificate le ragioni e motivazioni di questa decisione, e da qui l’avvio di una nuova procedure negoziata per un affidamento che vale quasi 600 mila euro.

Si tratterà di capire perchè la Toscana Eco Fanghi srl ha deciso di rinunciare e chi sarà il soggetto individuato con questa nuova manifestazione di interesse, con la scadenza della presentazione delle offerte entro l’11 agosto.

Continueremo questo lavoro di attento controllo e monitoraggio sull’andamento dei lavori di rimozione del Keu nell’area ex-Vacis su cui abbiamo anche chiesto in argomento in commissione per seguire iter.

Ciccio Auletta consigliere comunale Diritti in comune: Una città in comune- Unione Popolare

