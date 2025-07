Rimpasto di giunta, ii “civismo” di facciata del Sindaco definitivamente tramontato

Conti deus ex-machina sempre più isolato, un Vicesindaco nostalgico del Fascismo e una nuova assessora subito delegittimata

Il rimpasto della giunta fatto dal sindaco Conti, dopo le dimissioni del vicesindaco Latrofa, è la conferma della assoluta debolezza politica della maggioranza che sostiene Conti, che accentra a sé sempre più funzioni e deleghe per arginare falle sempre più evidenti, mentre è in atto l’assalto alla diligenza nella lottizzazione da parte dei partiti del centrodestra in vista delle regionali.

Il primo dato significativo è la nomina di Filippo Bedini a Vicesindaco: un profilo che dovrebbe generare imbarazzo in qualsiasi Giunta, un nostalgico del Ventennio che ostentava in Consiglio comunale le magliette di gruppi neofascisti, un assessore che si è fatto notare per la pochezza della proposta culturale, completamente piegata a riferimenti ottusi e reazionari. Bedini ha ostentato più volte, con orgoglio, il proprio sentimento nostalgico nei confronti del ventennio mussoliniano e del fascismo della Repubblica di Salò, in aperto contrasto con i valori antifascisti su cui si fonda la nostra Repubblica, nata dalla Resistenza.

Questa scelta esplicita un tratto distintivo di questa Giunta, sempre più espressione di figure storiche della destra sociale che si richiamano esplicitamente al fascismo: altro che civismo di Conti!

All’assessore Latrofa subentra la consigliera, anche lei dalle fila di Fratelli d’Italia, Virginia Mancini che assume le deleghe ai lavori pubblici, qualità urbana, parchi e verde pubblici, grandi interventi di edilizia residenziale pubblica, senza avere oggettivamente alcuna competenza e cognizione al riguardo (avendo seguito storicamente nella sua presenza in consiglio comunale tutt’altri temi): sarà da capire chi realmente tirerà le fila su materie così importanti. Esce lei vincitrice nello scontro interno a Fratelli d’Italia con l’effetto che Conti per tappare l’evidente buco prende a sé oltre al bilancio, le società partecipate, la polizia municipale (che aveva assunto ad inizio consiliatura con una evidente bocciatura della uscente assessora alla sicurezza, la leghista Bonanno) anche altre deleghe pesantissime: PNRR, stadio, navigabilità dell’Arno e dei Canali, smart city.

Questo è il segno evidente della debolezza della nomina della consigliera Mancini ad assessora, frutto solo della spartizione in quote tra i partiti del centrodestra e le correnti interne ai partiti. Al contempo Conti diventa sempre più unico deus ex-machina del governo cittadino accentrando sempre più a sé tutte le questioni cruciali riguardanti la città, amplificando il suo ruolo personale di Re Sole nella Giunta Comunale mentre nei partiti che lo sostengono si assiste ad una OPA continua gli uni contro gli altri per avere visibilità in vista delle regionali e posti nelle società partecipate.

Chiediamo che si svolga subito un Consiglio comunale e il Sindaco venga a riferire di queste nuove nomine sia per il necessario confronto politico sia perché comporteranno un riassetto del Consiglio comunale e delle commissioni che devono essere messe subito nelle condizioni di poter operare.

Diritti in comune: Una città in comune – Rifondazione Comunista

